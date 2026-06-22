De las tiendas de barrio al Mundial 2026: la historia de Puntored, fintech paisa que opera los pagos del estadio Ciudad de México

Mientras millones de personas siguen los partidos del Mundial de 2026, pocos saben que detrás de una de las innovaciones tecnológicas más importantes del torneo hay una empresa colombiana. Se trata de Puntored, una fintech fundada en Medellín hace dos décadas con una misión muy distinta a la que en estos momentos la tiene en el radar internacional: acercar los servicios financieros a las regiones donde los bancos no llegaban.
La compañía, creada en 2005 por Andrés Albán y Mauricio Hoy día, nació cuando en Colombia todavía era común que miles de personas tuvieran que desplazarse largas distancias para pagar una factura, retirar dinero o realizar una transacción básica.
Su apuesta fue convertir las tiendas de barrio, supermercados y pequeños comercios en puntos de acceso financiero. Lo que comenzó como una red de recaudos y pagos terminó evolucionando hasta convertirse en una de las mayores plataformas de corresponsalía bancaria y tecnología transaccional del país.
Veinte años después, esa misma empresa es la encargada de operar el sistema de pagos cashless del Estadio Azteca, renombrado Estadio Ciudad de México para el Mundial, escenario que se convirtió en el primero de la historia en albergar tres Copas del Mundo diferentes: 1970, 1986 y 2026.
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