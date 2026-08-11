Hay más de 2,25 millones de inmuebles asegurados contra terremotos en Colombia, ¿qué cubre la póliza?

Alrededor de 1.500 viviendas colapsadas ya van contabilizadas a raíz del terremoto que sacudió Colombia el lunes 10 agosto. Es por eso que el gremio asegurador se prepara para atender las reclamaciones de pólizas de los colombianos afectados, pues solo en la zona crítica hay más de 440.000 inmuebles que cuentan con alguna póliza contra terremotos.
De hecho la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) activó un protocolo especial y comenzó a recopilar información sobre los bienes asegurados que podrían estar relacionados con la emergencia.
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El gremio encontró que el país cuenta con 2.258.594 inmuebles asegurados contra terremoto. Y solo en las zonas identificadas con alta afectación se encuentran 442.514 de esos inmuebles, correspondientes a 105 municipios ubicados en 7 departamentos. Cabe destacar que se desconoce con precisión qué cantidad de esos inmuebles sufrieron alguna afectación por la tragedia.