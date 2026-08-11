¿Qué es una emergencia económica y qué facultades le da al Presidente?

Ayer, tras la crisis provocada por el terremoto de 7,4 grados de magnitud, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, el presidente Abelardo de la Espriella decretó el estado de emergencia. Con corte a las 7:00 a.m. de este martes 11 de agosto, el sismo deja un saldo de 181 víctimas mortales.
El estado de emergencia económica, social y ecológica es uno de los tres tipos de estados de excepción contemplados en la Constitución Política de 1991 y está previsto para situaciones extraordinarias.