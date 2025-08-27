Agro, construcción y minería, deberán pagar sobretasa de energía del 20%: aquí todos los sectores golpeados

Las empresas en Colombia se preparan para enfrentar un incremento en sus costos operativos, tras conocerse un proyecto de decreto que busca imponer una sobretasa del 20% en el servicio de energía para el sector productivo y completar el dinero de subsidios para estrato 1, 2 y 3. La cuestión es que no todos los sectores serán blanco de estos subsidios.

Lea también: Petro alista decreto que sube 20% el servicio de energía a empresas, ¿por qué los expertos dicen que golpeará a los estratos bajos?

Lo primero que debe saber es que la medida, según el Ministerio de Hacienda, pretende ajustar los beneficios que por más de una década han recibido diversas industrias, con el fin de generar un ahorro fiscal estimado en $1,4 billones de pesos.

El origen de este ajuste se remonta a la Ley 142 de 1992 y la Ley 143 de 1994, que establecieron que los estratos altos y los usuarios industriales debían pagar una sobretasa para financiar subsidios destinados a los estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, la Ley 1430 de 2010 modificó esta obligación y excluyó a los industriales del cobro. Años más tarde, el Decreto 2860 de 2013 amplió la lista de sectores exceptuados, beneficiando a industrias de explotación minera, construcción y canteras, entre otras.