Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Audiencia de imputación de cargos contra Jorge Alfredo Vargas sería reservada por petición de la Fiscalía y abogada

La imputación, ha dicho la Fiscalía, es por cuatro presuntas víctimas del presentador de noticias, quien hoy afronta un proceso judicial por presunto acoso sexual.

  • El periodista Jorge Alfredo Vargas ha sido denunciado por casos de presunto acoso sexual. Fotos: redes
    El periodista Jorge Alfredo Vargas ha sido denunciado por casos de presunto acoso sexual. Fotos: redes
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El presentador de noticias Jorge Alfredo Vargas, experiodista de Noticias Caracol y Blu Radio, será imputado por la Fiscalía por el presunto delito de acoso sexual contra cuatro víctimas.

La diligencia se llevaría a cabo en audiencias reservadas, luego de que la fiscal del caso y una de las abogadas de las víctimas, la jurista Ana Bejarano, solicitaran que el trámite se realizara bajo esa modalidad.

La audiencia, que avanza este lunes ante la jueza 41 de control de garantías de Bogotá, se reanudará este martes en la mañana, luego de que la titular del despacho judicial estudie en detalle la solicitud de reserva presentada por las partes del proceso.

Noticia en desarrollo...

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos