Audiencia de imputación de cargos contra Jorge Alfredo Vargas sería reservada por petición de la Fiscalía y abogada

El presentador de noticias Jorge Alfredo Vargas, experiodista de Noticias Caracol y Blu Radio, será imputado por la Fiscalía por el presunto delito de acoso sexual contra cuatro víctimas.

La diligencia se llevaría a cabo en audiencias reservadas, luego de que la fiscal del caso y una de las abogadas de las víctimas, la jurista Ana Bejarano, solicitaran que el trámite se realizara bajo esa modalidad.

La audiencia, que avanza este lunes ante la jueza 41 de control de garantías de Bogotá, se reanudará este martes en la mañana, luego de que la titular del despacho judicial estudie en detalle la solicitud de reserva presentada por las partes del proceso.

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