Nuevo MinHacienda de De la Espriella plantea recorte de hasta $60 billones para enfrentar crisis fiscal

El ministro de Hacienda designado del gobierno de Abelardo de la Espriella, Miguel Gómez Martínez, anticipó que la próxima administración enfrentará un severo ajuste fiscal que podría traducirse en un recorte cercano a los $60 billones en las cuentas públicas, en medio de lo que calificó como una situación crítica de las finanzas del país. En entrevistas concedidas a Mañanas Blu y La FM, el economista aseguró que el Gobierno entrante recibirá un presupuesto desbalanceado y con un nivel de endeudamiento que hace inviable mantener el ritmo actual del gasto público. “La fiesta se acabó porque se acabó el espacio, porque ya no hay cómo seguir financiando a través de deuda el gasto público”, afirmó Gómez. El funcionario designado señaló que el objetivo de la nueva administración será reducir el déficit fiscal hacia niveles cercanos al 3% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que implicaría un ajuste equivalente a cerca de $60 billones, tomando como referencia el tamaño actual de la economía colombiana. Le puede interesar: Así reaccionaron los gremios al nuevo ministro de Hacienda: “Es el momento de corregir el rumbo”

El Gobierno estaría gastando $12 billones más de lo que recauda cada mes

Para explicar la magnitud del problema fiscal, Gómez apeló a cifras que calificó como “más fáciles de entender para los ciudadanos”. Según explicó, entre enero y abril de este año el Gobierno Nacional registró un gasto promedio mensual de $40 billones, mientras que sus ingresos tributarios y corrientes apenas alcanzaron los $28 billones, generando un déficit mensual cercano a $12 billones. “Es como cuando en una casa se tienen ingresos por 28 y se gastan 40. El dinero no alcanza y la gente tiene que pedir prestado, usar la tarjeta de crédito o fiar. Eso es lo que le ha venido pasando al país”, explicó durante su entrevista con La FM. El diagnóstico del próximo ministro de Hacienda es que Colombia llegó a un punto en el que el endeudamiento dejó de ser una herramienta temporal y se convirtió en el mecanismo permanente para financiar el funcionamiento del Estado.

El recorte comenzaría por el gasto y no por una reforma tributaria

A diferencia del gobierno saliente, que anunció una reforma tributaria por $30 billones, Gómez aseguró que la prioridad inicial será enviar una señal de austeridad a los mercados y a los ciudadanos. “Lo primero que hay que mandar es un mensaje de austeridad y después pensamos en nuevas fuentes de ingreso. Sin ese mensaje, nadie va a confiar en que estamos haciendo lo correcto”, afirmó. El ministro designado reveló que el equipo económico ya trabaja en una revisión detallada de los presupuestos de 2025 y 2027, con el objetivo de reducir el crecimiento del gasto público por debajo de la inflación y comenzar a disminuirlo en términos reales. Aunque evitó anticipar cifras definitivas, reconoció que el ajuste fiscal será “muy importante” y que buscará proteger programas sociales y a las poblaciones más vulnerables. Lea más: ¿Quién es Miguel Gómez Martínez? El nuevo ministro de Hacienda de Abelardo de la Espriella

“No hay plata para pagar 19 ministerios”

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la posibilidad de reducir el tamaño institucional del Estado mediante fusiones de entidades y ministerios. Durante su entrevista con Blu, Gómez fue contundente al señalar que la estructura actual del Gobierno resulta financieramente insostenible. “Tener 19 ministerios, eso no tenemos con qué pagarlo. Es así de sencillo. No hay plata para pagar 19 ministerios, además con unas nóminas que crecen y crecen innecesariamente”, afirmó. El funcionario explicó que actualmente se estudian distintas alternativas técnicas para reestructurar la administración pública, aunque aclaró que cualquier reforma requerirá aprobación del Congreso. Asimismo, confirmó que algunos contratos temporales firmados durante los últimos meses por entidades estatales podrían no ser renovados, como parte del plan de austeridad.

Cada colombiano nace debiendo $20 millones

Otro de los indicadores utilizados por Gómez para ilustrar la situación fiscal del país fue el tamaño de la deuda pública. Según el ministro designado, el endeudamiento del Gobierno ya supera los $1.200 billones, lo que significa que “cada colombiano nace debiendo aproximadamente $20 millones”. Además, advirtió que buena parte de la deuda reciente se contrató a tasas elevadas y a plazos cortos, lo que incrementa los costos financieros para el Estado. “Nos estamos endeudando a tasas muy altas y eso se paga de manera cierta en el futuro. Y en nuestro caso, además, en el corto plazo”, señaló. Conozca también: Banco de la República subió a 12% tasa de interés y a Petro no le gustó

El ajuste fiscal será doloroso, pero inevitable

Gómez reconoció que el plan de ajuste implicará sacrificios y comparó la situación económica con un tratamiento médico obligatorio. “Cuando usted va al médico y le dicen que está pasado de peso y tiene que hacer dieta, la dieta es una jartera. Pero es que no tenemos alternativa. De lo contrario, nos vamos al abismo”, afirmó. Para el próximo ministro de Hacienda, la principal ventaja del complejo escenario económico es precisamente que obliga a tomar decisiones difíciles e impopulares para evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas.

También anticipó cambios en Ecopetrol y el regreso de la exploración

Durante sus intervenciones, Gómez también cuestionó el desempeño reciente de Ecopetrol y aseguró que la empresa perdió cerca de $40 billones en ingresos frente a los niveles registrados al cierre del gobierno anterior. Según sus cálculos, la petrolera pasó de registrar ingresos cercanos a $160 billones a aproximadamente $120 billones, mientras que sus utilidades cayeron de $33 billones a $9 billones. El futuro ministro reiteró que el Gobierno entrante impulsará nuevamente la exploración de petróleo y gas, incluyendo la posibilidad de desarrollar proyectos de fracking bajo estándares ambientales estrictos.

Preguntas y respuestas

¿Qué es un ajuste fiscal? Es un conjunto de medidas para disminuir el déficit de las finanzas públicas mediante reducción del gasto, aumento de ingresos o una combinación de ambos. ¿Por qué el Gobierno recortará $60 billones? Porque busca reducir el déficit fiscal, cumplir la regla fiscal y mejorar la confianza de inversionistas y organismos internacionales. ¿El recorte afectará a los ciudadanos? Dependerá de los sectores donde se concentren las reducciones presupuestales. El Gobierno deberá definir qué programas o inversiones tendrán menores recursos.