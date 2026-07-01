Así reaccionaron los gremios al nuevo ministro de Hacienda: “Es el momento de corregir el rumbo”

El nombramiento de Miguel Gómez Martínez como próximo ministro de Hacienda del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella generó una rápida reacción entre gremios, empresarios y sectores políticos, que coincidieron en destacar su trayectoria técnica y expresaron expectativas favorables frente al rumbo económico que podría tomar el país durante el próximo cuatrienio. La designación, anunciada por De la Espriella a través de un video publicado en sus redes sociales, ubica al economista bogotano al frente de una de las carteras más estratégicas del Gobierno, en un contexto marcado por los desafíos fiscales, la necesidad de recuperar la inversión y la búsqueda de mayor estabilidad macroeconómica. Entre las primeras voces de respaldo estuvieron representantes del sector empresarial, gremial y territorial, quienes resaltaron la experiencia de Gómez Martínez en entidades como Bancóldex, Fasecolda, la Cámara de Comercio Colombo Americana y la Vicecontraloría General de la República. Consejo Gremial ve una oportunidad para fortalecer la confianza económica Una de las primeras reacciones desde el sector productivo llegó por parte de Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, quien felicitó al designado ministro y manifestó su confianza en que su gestión contribuya a recuperar la estabilidad económica y el ambiente de inversión en Colombia. La dirigente gremial aseguró que la llegada de Gómez Martínez al Ministerio de Hacienda puede convertirse en un factor clave para fortalecer la confianza de inversionistas y empresarios, así como para impulsar condiciones favorables para el crecimiento económico y el desarrollo productivo del país. La expectativa de los gremios empresariales se centra especialmente en el manejo de las finanzas públicas, la sostenibilidad fiscal y la generación de señales claras que permitan atraer inversión nacional y extranjera.

Camacol pide trabajar en la reactivación económica

Desde la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) también hubo una reacción favorable al anuncio del presidente electo. El gremio constructor le deseó éxitos a Gómez Martínez en el desafío de “recuperar la política económica del país” y reiteró su disposición para trabajar conjuntamente con el nuevo Gobierno en la reactivación económica, especialmente desde el sector edificador, uno de los mayores generadores de empleo en Colombia.

La construcción ha sido uno de los sectores que más ha insistido en la necesidad de recuperar la confianza inversionista y mejorar las condiciones macroeconómicas para impulsar nuevos proyectos de vivienda e infraestructura.

Federación Nacional de Departamentos destaca su visión institucional

Por su parte, la Federación Nacional de Departamentos (FND) expresó su respaldo al nombramiento y destacó no solo el perfil técnico del economista, sino también su trayectoria como servidor público. A través de un pronunciamiento, la organización aseguró recibir “con confianza” la designación de Miguel Gómez Martínez y resaltó que, durante su carrera, ha defendido un modelo de país sustentado en instituciones fuertes, responsabilidad fiscal y desarrollo económico.

“Más que un economista, reconocemos en él a un servidor público íntegro que ha dedicado buena parte de su ejercicio a defender un modelo de país sustentado en instituciones fuertes, responsabilidad fiscal y desarrollo”, señaló la Federación. La entidad también manifestó su interés en fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y las regiones, con el objetivo de impulsar el desarrollo territorial durante la nueva administración.

AmCham espera recuperar credibilidad e inversión

Otra de las reacciones más relevantes provino de María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), quien afirmó que la cartera de Hacienda será determinante para recuperar la confianza y la credibilidad económica del país. La dirigente gremial señaló que desde la organización están dispuestos a contribuir en temas relacionados con finanzas públicas, sostenibilidad fiscal y atracción de inversión. El respaldo de AmCham cobra relevancia debido al papel que desempeña la inversión extranjera y la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos en el crecimiento económico nacional.

Respaldo político al futuro ministro de Hacienda

Desde el propio equipo de gobierno, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, destacó el “profesionalismo, integridad, experiencia y compromiso de país” de Gómez Martínez, y aseguró que estas cualidades serán fundamentales para enfrentar los desafíos económicos de los próximos años. Asimismo, dirigentes del Centro Democrático, partido que recientemente se declaró de gobierno, celebraron el nombramiento y señalaron que Colombia requiere un manejo responsable de las finanzas públicas, austeridad estatal y políticas que promuevan la inversión. En la misma línea, la senadora María Fernanda Cabal destacó la experiencia del nuevo ministro tanto en el sector público como en el privado y expresó su confianza en que contribuirá a la construcción del proyecto político denominado “Patria Milagro”.

¿Quién es Miguel Gómez Martínez?