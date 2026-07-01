Así reaccionaron los gremios al nuevo ministro de Hacienda: “Es el momento de corregir el rumbo”

El nombramiento de Miguel Gómez Martínez como próximo ministro de Hacienda del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella generó una rápida reacción entre gremios, empresarios y sectores políticos, que coincidieron en destacar su trayectoria técnica y expresaron expectativas favorables frente al rumbo económico que podría tomar el país durante el próximo cuatrienio.
La designación, anunciada por De la Espriella a través de un video publicado en sus redes sociales, ubica al economista bogotano al frente de una de las carteras más estratégicas del Gobierno, en un contexto marcado por los desafíos fiscales, la necesidad de recuperar la inversión y la búsqueda de mayor estabilidad macroeconómica.
Entre las primeras voces de respaldo estuvieron representantes del sector empresarial, gremial y territorial, quienes resaltaron la experiencia de Gómez Martínez en entidades como Bancóldex, Fasecolda, la Cámara de Comercio Colombo Americana y la Vicecontraloría General de la República.
Consejo Gremial ve una oportunidad para fortalecer la confianza económica
Una de las primeras reacciones desde el sector productivo llegó por parte de Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, quien felicitó al designado ministro y manifestó su confianza en que su gestión contribuya a recuperar la estabilidad económica y el ambiente de inversión en Colombia.
La dirigente gremial aseguró que la llegada de Gómez Martínez al Ministerio de Hacienda puede convertirse en un factor clave para fortalecer la confianza de inversionistas y empresarios, así como para impulsar condiciones favorables para el crecimiento económico y el desarrollo productivo del país.
La expectativa de los gremios empresariales se centra especialmente en el manejo de las finanzas públicas, la sostenibilidad fiscal y la generación de señales claras que permitan atraer inversión nacional y extranjera.