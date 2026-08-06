El plan de De la Espriella para recortar el Estado un 40% arranca con las ‘manos atadas’

Las cuentas fiscales de Colombia no dan espera. Con un déficit del 6,5% que varios analistas ya consideran estructural, una deuda pública que aumentó $362 billones en los últimos cuatro años, y una desfinanciación de $30 billones para el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, el Gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá como principal desafío el recuperar el equilibrio de las finanzas públicas.
Los expertos consultados coinciden en que el país requiere un ajuste fiscal equivalente a cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa alrededor de $80 billones. Durante la campaña y en las semanas posteriores a su elección, el mandatario anticipó algunas de las medidas que pretende implementar para reducir el tamaño del Estado y contener el gasto público, pero el ahorro sería mínimo.