“El deterioro fiscal del país terminará encareciendo los créditos para hogares y empresas”: presidente del Carf

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ha encendido varias alarmas sobre la situación de las finanzas públicas de Colombia, advirtiendo que la economía muestra señales de “recalentamiento” en medio de una elevada deuda pública y de un deterioro en las cuentas fiscales.
Para el Carf, este desbalance está obligando al Gobierno a recurrir a más endeudamiento, ya que los ingresos no alcanzan para cubrir el gasto. De hecho, tras conocerse el Plan Financiero, el Ministerio de Hacienda confirmó que en 2026 recibirá $322,29 billones en ingresos, lo que deja un faltante de $26,53 billones frente a la meta presupuestal inicial. Aunque el Gobierno proyecta reducir el déficit total al 5,1% del PIB, el Comité considera poco probable lograrlo sin medidas adicionales.
Puede leer: Gobierno confirma hueco de $26,5 billones para financiar el presupuesto de este año, ¿cuentas infladas?
En entrevista con EL COLOMBIANO, Juan Carlos Ramírez, presidente del Carf, habló sobre las presiones fiscales que podrían elevar el faltante a más de $30 billones y que, de no aplicarse ajustes, el déficit primario —la diferencia entre lo que el Estado recauda y gasta sin incluir intereses de la deuda— alcanzaría 3,6% del PIB y el déficit total llegaría a 6,7%.
También explicó cómo este deterioro fiscal puede afectar el bolsillo de los colombianos, por qué la emergencia económica no estaba “justificada” y qué decisiones deberá tomar el próximo gobierno para recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Podría interesarle: Gobierno Petro eleva inflación de 3,2% a 5,8% en su plan financiero 2026, ¿efecto del salario mínimo?