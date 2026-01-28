Cambian las pensiones de Colpensiones en 2026: cuáles mesadas subirán con el salario mínimo y cuáles con la inflación

Las mesadas pensionales en Colombia se actualizan cada año para proteger el poder adquisitivo de los pensionados frente al aumento del costo de vida. El ajuste de 2026 aplica desde la nómina de enero y no requiere ninguna gestión por parte de los beneficiarios, según explicó el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán.
De acuerdo con la normativa vigente, existen dos escenarios de incremento, dependiendo del monto de la pensión:
