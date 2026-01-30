Repatriar el ahorro pensional podría recortar casi $400.000 mensuales de las futuras pensiones de $2,1 millones

La inquietud de los pensionados sigue creciendo frente al proyecto de decreto del Gobierno Nacional que plantea limitar al 30%, en un plazo de cinco años, las inversiones que los fondos privados realizan en el exterior. Analistas advierten que esa iniciativa impactaría la rentabilidad y, por ende, la mesada de cada jubilado. Hoy, si ese decreto se materializa, una persona que aspire a una mesada de alrededor de $2,1 millones, podría ver una disminución de hasta casi $400.000 mensuales.
Tanto Asofondos –gremio de fondos privados de pensiones– y centros de pensamiento como Anif han advertido impactos directos sobre el ahorro de los trabajadores y sobre las finanzas públicas a raíz de la propuesta del Gobierno.
Según Andrés Felipe Izquierdo, analista pensional y CEO de Integral Soluciones Pensiones ISP, consultado por EL COLOMBIANO, el decreto reduciría la diversificación de las inversiones, afectando los rendimientos de los ahorros pensionales y, en consecuencia, el monto de las mesadas futuras de los trabajadores.