Cotelco advierte sobre medida de la reforma tributaria que espantaría algunos turistas de Colombia, ¿de qué se trata?

Si se aprueba el proyecto, los visitantes que ingresen a este país encontrarán hoteles más costosos. Aquí los detalles.

  • FOTO MANUEL SALDARRIAGA.
    FOTO MANUEL SALDARRIAGA.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 12 horas
bookmark

Los hoteleros y agencias de viajes en Colombia están preocupados por el impacto del proyecto de reforma tributaria para el sector. La cuestión es que ese proyecto elimina la exención del IVA del 0 % en los servicios de hotelería para turistas extranjeros no residentes y sube esa tarifa al 19 %.

Algo que prende las alarmas, ya que turismo para el país ha sido uno de los motores clave del crecimiento económico en los últimos años. En 2024, la llegada de visitantes internacionales creció cerca del 11 %, consolidando al país como un destino atractivo y competitivo en América Latina.

Lea también: ¡A votar! Medellín fue nomiada a premio internacional de turismo

Por esa razón, eliminar dicha exención resulta algo impertinente para gremios como Cotelco, puesto que las proyecciones para 2025 muestran una desaceleración: “se espera que el crecimiento se ubique apenas entre el 1 % y el 5 %”.

Hoteles colombianos pierden competitividad con la nueva reforma tributaria

Cotelco asegura que esta exención representa una herramienta clave de competitividad porque Colombia mantiene condiciones similares a las de países como Chile, Perú, Ecuador y Uruguay, que también aplican un IVA del 0 % en hotelería para visitantes internacionales.

Incluso en la OCDE, naciones como Canadá, Irlanda, Portugal y Suiza ofrecen tasas reducidas o beneficios fiscales al alojamiento, reconociendo el peso del turismo en la economía.

Entérese: Medellín recibió más de 546 mil turistas extranjeros en el primer semestre del 2025: rompió récord

La premisa del gremio es que si se aprueba la reforma, Colombia perdería esa ventaja estratégica. El costo del hospedaje para extranjeros aumentaría de manera inmediata, lo que haría menos atractivo viajar al país en un mercado altamente sensible al precio. Esto podría desviar el flujo de turistas hacia otros destinos de la región con mejores condiciones fiscales.

Se podría afectar la entrada de divisas y el empleo

El impacto no sería solo en la llegada de visitantes. El encarecimiento del turismo extranjero tendría consecuencias directas sobre la entrada de divisas, el empleo en el sector hotelero y la dinámica de servicios encadenados, como la gastronomía, el transporte y la oferta cultural.

Puede leer: Esta es la firma china que quiere quintuplicar la producción de petróleo en dos campos venezolanos

Además, se advierte que el cambio podría fomentar la informalidad en el sector, debilitando a las empresas que hoy cumplen con la regulación.

InfogrÃ¡fico
Cotelco advierte sobre medida de la reforma tributaria que espantaría algunos turistas de Colombia, ¿de qué se trata?

Para Cotelco y expertos en turismo, la medida resulta contradictoria con las mejores prácticas internacionales y con la necesidad de fortalecer al sector en medio de la desaceleración proyectada. La exención, aseguran, ha sido una herramienta estratégica para posicionar a Colombia en la competencia regional y global.

Por esta razón, desde el gremio turístico se solicita mantener el beneficio del 0 % de IVA a los turistas extranjeros no residentes. Además, se plantea abrir un debate sobre la asignación presupuestal para el turismo dentro del Presupuesto General de la Nación, dado que se trata de un sector que genera empleo, impulsa el desarrollo regional y aporta de manera significativa a la economía del país.

Consulte: Dólar sigue por debajo de los $4.000 y abre con fuerte tendencia a la baja: así se vende en casas de cambio

