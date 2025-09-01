Reforma tributaria: estos son los productos y servicios que pagarían más IVA

El proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria radicado hoy 1 de septiembre por el Gobierno Petro plantea una ampliación significativa del alcance del IVA.
Según el texto oficial, “se amplía el IVA a más bienes y servicios, incluyendo juegos de suerte y azar (presenciales y en línea), cuotas de administración en propiedad horizontal no residencial y servicios de parqueadero”.
Con esta medida, el Ejecutivo busca cerrar vacíos en sectores que hasta ahora tenían un tratamiento preferencial o estaban excluidos.
Es decir, el Gobierno busca ampliar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para recaudar más dinero. Esto significa que si la propuesta avanza, es probable que algunos precios suban para los ciudadanos.