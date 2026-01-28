Gobierno Petro cuadró caja con cambios en retefuente: así recaudó más de $100 billones en 2025

Aunque el Gobierno Nacional cerró 2025 con un recaudo cercano a los $296 billones, las cifras esconden una señal de alerta para las finanzas públicas. El monto quedó $9,4 billones por debajo de la meta oficial, fijada en $305,5 billones en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), y gran parte del crecimiento se explicó por medidas de recaudo anticipado, más que por una mejora estructural de la economía o de la administración tributaria.
El desglose de los ingresos tributarios muestra que la principal fuente de recursos para el Estado en 2025 fue la retención en la fuente. Este concepto aportó $103,61 billones y concentró el 35% del recaudo total.
En segundo lugar se ubicó el impuesto a las ventas, que generó $64,35 billones y representó el 21,7% del total, seguido por los ingresos provenientes de aduanas, con $50,46 billones y una participación del 17,1%.
Según cifras de la Dian y al analizar el comportamiento desde 2020, la retención en la fuente se ha consolidado como la principal fuente de recaudo tributario del Gobierno de turno. No obstante, el crecimiento más marcado se observa entre 2023 y 2025, periodo que coincide con la administración actual.
En ese lapso, el recaudo por retención en la fuente pasó de $96,44 billones en 2023 a $103,61 billones en 2025, lo que representa un aumento de $7,17 billones, equivalente a un crecimiento cercano al 7,4%.
