El neobanco británico Revolut llega a Colombia: invertirá $146.000 millones para competirle a Bancolombia y Davivienda

La revolución fintech británica aterriza oficialmente en el sistema financiero colombiano. Revolut, una de las superapps financieras más grandes del mundo, recibió la autorización de constitución bancaria por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), el primer paso regulatorio que marca su entrada formal al país.
La compañía —fundada en 2015 en Reino Unido por Nikolay Storonsky y Vlad Yatsenko— invertirá $146.000 millones (unos 32 millones de euros) para establecer Revolut Bank Colombia S.A., con miras a su lanzamiento oficial en 2026.
