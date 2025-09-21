Las dudas y quejas sobre Bre-B, el nuevo sistema de pagos, que arranca operación masiva el 6 de octubre

El esperado sistema de pagos inmediatos Bre-B, que iba a debutar mañana 22 de septiembre, tendrá que esperar un día más. El Banco de la República confirmó que Bre-B entrará en operación de manera gradual.
De esta manera, entre el 23 de septiembre y el 5 de octubre, habrá una prueba piloto, es decir, se realizará una fase controlada con un grupo limitado de clientes, en la que se pondrá a prueba la interoperabilidad entre los cinco sistemas de pago inmediatos que había antes y las 227 entidades financieras participantes.
Por eso, el Emisor decidió mover la fecha al 6 de octubre, cuando el sistema abrirá de forma masiva y marcará lo que el Banco Central considera “una nueva era en el funcionamiento del dinero en Colombia”.
Estas prórrogas se dan con el argumento de que el Emisor necesita realizar pruebas técnicas adicionales en la infraestructura tecnológica y en los nodos del sistema, en coordinación con aliados como Credibanco y Cobre.
Según cifras con corte al 18 de septiembre del Banco de la República, más de 14,5 millones de colombianos ya han registrado sus llaves, lo que representa un total de 35,7 millones de llaves en todo el país. Estos usuarios han vinculado un promedio de 2,4 llaves cada uno.
Desde el 6 de octubre, cualquier persona podrá enviar y recibir pagos a través del botón o zona Bre-B, integrado en las aplicaciones y páginas web de los bancos, billeteras digitales y cooperativas.
El esquema permitirá transferencias rápidas, fáciles y seguras entre personas y comercios, sin importar la entidad financiera de origen o destino. Quienes ya usan sistemas privados de pagos inmediatos también podrán continuar con sus transacciones, pero ahora bajo la ventana unificada de Bre-B, disponible en cada entidad.
El Banco Central recalcó que el mecanismo de liquidación que soporta Bre-B funcionará 24 horas al día, los siete días de la semana, lo que garantiza disponibilidad permanente. Pero los retrasos no han caido bien en todo el sector.
Por ejemplo, desde Lulo Bank, una de las entidades más entusiastas con el nuevo esquema, las alertas fueron evidentes. “Los que pierden son los colombianos” al señalar que los aplazamientos frenan la posibilidad de competir en igualdad de condiciones frente a entidades que ya cuentan con sus propios sistemas de pagos inmediatos.
El temor de fondo es que el ecosistema financiero se fragmente. Mientras algunos bancos y fintech ya tienen “rieles” propios para mover dinero en segundos, otros dependen por completo de Bre-B. Esa disparidad puede convertirse en un obstáculo para la interoperabilidad, la inclusión financiera y la eficiencia del sistema.
El reto no es menor, las centenas de entidades financieras están llamadas a conectarse al nuevo modelo. El Banco Central insiste en que el ajuste de fechas busca garantizar un arranque seguro y estable, pero expertos del sector advierten que cualquier tropiezo en el lanzamiento podría afectar la confianza de los usuarios y retrasar el impulso a la digitalización de la economía.
Aun así, la expectativa se mantiene alta. Bre-B no es solo un avance tecnológico, es la posibilidad de democratizar los pagos digitales en el país. Por eso, en el reciente Fintech Latam Market, Nu Colombia, Lulo Bank, RappiPay, Nequi, Binance y Bold conversaron con EL COLOMBIANO y sus directivos coincidieron en un mismo mensaje: el éxito de Bre-B dependerá de que su implementación sea transparente, equitativa y, sobre todo, sin más retrasos.