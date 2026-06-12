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¿Qué regalará el Día del Padre? 36% de colombianos darán ropa y calzado, destinando entre $100.000 y $300.000

Las prendas de vestir, el calzado y las invitaciones a comer serán los protagonistas del Día del Padre. Comerciantes esperan una fuerte dinámica de consumo impulsada también por el inicio del Mundial 2026.

  • La ropa y el calzado son los regalos preferidos por los colombianos para celebrar el Día del Padre, especialmente en Antioquia, donde concentran más del 40% de la intención de compra. FOTO: CAMILO SUÁREZ
    La ropa y el calzado son los regalos preferidos por los colombianos para celebrar el Día del Padre, especialmente en Antioquia, donde concentran más del 40% de la intención de compra. FOTO: CAMILO SUÁREZ
hace 2 horas
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El vestuario y el calzado volverán a ser los protagonistas del comercio durante la celebración del Día del Padre, este 14 de junio. En Colombia, esta categoría concentra el 36% de la intención de compra nacional y alcanza el 40,6% en Antioquia, consolidándose como la principal elección de los consumidores para homenajear a los papás.

Cabe recordar que el cambio de fecha fue impulsado por la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, debido a que la habitual, que es el tercer domingo de junio, coincidía con la segunda vuelta de elecciones presidenciales.

Las cifras de estos obsequios predilectos se conocieron por medio de un sondeo realizado por Fenalco Antioquia, donde además los encuestados tiene previsto regalar invitaciones a comer (27%), artículos de tecnología (7,3%) o productos de cuidado personal (5,8%).

El comportamiento anticipa un importante movimiento comercial durante el fin de semana festivo, especialmente porque la celebración se adelantó al 14 de junio debido a las elecciones presidenciales y coincidirá con el inicio del Mundial de Fútbol 2026.

El comercio es un renglón muy importante para la economía de la ciudad. Representa el 15% del valor agregado y más de 400.000 empleos en toda el área metropolitana. Además, este fin de semana se une con toda la celebración e inicio del Mundial de Fútbol”, afirmó la secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, María Fernanda Galeano.

Los regalos para papá moverán compras de hasta $300.000

Más allá de las preferencias, el sondeo también revela cuánto están dispuestos a gastar los consumidores.

El 30,8% de los consultados aseguró que destinará entre $100.000 y $200.000 para la compra del regalo, mientras que otro 27,7% invertirá entre $200.000 y $300.000. En conjunto, cerca de seis de cada diez compradores concentrarán su presupuesto dentro de ese rango.

A su vez, el 17% prevé desembolsar entre $300.000 y $500.000, y un 10,6% aseguró que gastará más de $500.000.

Las compras se realizarán principalmente en establecimientos físicos. De acuerdo con Fenalco Antioquia, el 69,1% de los consumidores prefiere acudir directamente a las tiendas, frente al 27,6% que optará por plataformas digitales.

El sondeo también muestra que la mayoría de los compradores aún no había adquirido sus regalos. El 56,4% indicó que realizaría las compras durante la semana previa a la celebración, mientras que un 25,5% planea hacerlo después del 14 de junio, comportamiento que podría estar relacionado con el pago de la prima de servicios.

El Mundial se suma al impulso comercial

La coincidencia con el inicio del Mundial de Fútbol agrega un ingrediente adicional para el comercio antioqueño.

Según estimaciones del Observatorio de Desarrollo Económico de Medellín, los habitantes de la ciudad podrían destinar cerca de $571.000 millones al consumo asociado con el torneo.

La mayor parte de ese gasto se concentraría en alimentos y bebidas, con una participación del 69%, seguido por la compra de televisores y electrodomésticos (14%), el álbum Panini (9%) y la adquisición de camisetas e indumentaria deportiva de la Selección Colombia (8%).

Para Fenalco Antioquia, el impacto ya empieza a sentirse. El gremio reportó que ventas de televisores y equipos tecnológicos creció entre 40% y 57% durante los últimos tres meses, mientras que restaurantes, bares y establecimientos de entretenimiento se preparan para recibir una mayor afluencia de clientes durante la transmisión de los partidos.

Históricamente, la participación de Colombia en las citas mundialistas ha impulsado las ventas de camisetas y artículos alusivos a la Selección por encima del 100%, una tendencia que podría coincidir este año con la alta demanda de ropa y calzado propia de la celebración del Día del Padre.

De acuerdo con Jaime López, CEO de Fruta Fresca Origin, el predominio del vestuario entre las opciones de regalo demuestra que la moda masculina sigue siendo una de las categorías más relevantes para esta temporada.

“Muchos papás dicen que no necesitan nada, pero eso no significa que no merezcan sentirse vistos, consentidos y celebrados”, señaló el directivo, quien destacó que las familias están optando cada vez más por obsequios relacionados con la imagen personal y el estilo.

Por ende, el ejecutivo recomendó identificar los hábitos de vestuario, colores favoritos y estilo de vida del padre antes de elegir el regalo, con el fin de encontrar opciones que realmente se ajusten a su rutina diaria.

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