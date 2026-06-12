¿Qué regalará el Día del Padre? 36% de colombianos darán ropa y calzado, destinando entre $100.000 y $300.000

El vestuario y el calzado volverán a ser los protagonistas del comercio durante la celebración del Día del Padre, este 14 de junio. En Colombia, esta categoría concentra el 36% de la intención de compra nacional y alcanza el 40,6% en Antioquia, consolidándose como la principal elección de los consumidores para homenajear a los papás. Cabe recordar que el cambio de fecha fue impulsado por la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, debido a que la habitual, que es el tercer domingo de junio, coincidía con la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Las cifras de estos obsequios predilectos se conocieron por medio de un sondeo realizado por Fenalco Antioquia, donde además los encuestados tiene previsto regalar invitaciones a comer (27%), artículos de tecnología (7,3%) o productos de cuidado personal (5,8%).

El comportamiento anticipa un importante movimiento comercial durante el fin de semana festivo, especialmente porque la celebración se adelantó al 14 de junio debido a las elecciones presidenciales y coincidirá con el inicio del Mundial de Fútbol 2026. “El comercio es un renglón muy importante para la economía de la ciudad. Representa el 15% del valor agregado y más de 400.000 empleos en toda el área metropolitana. Además, este fin de semana se une con toda la celebración e inicio del Mundial de Fútbol”, afirmó la secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, María Fernanda Galeano.

Los regalos para papá moverán compras de hasta $300.000

Más allá de las preferencias, el sondeo también revela cuánto están dispuestos a gastar los consumidores. El 30,8% de los consultados aseguró que destinará entre $100.000 y $200.000 para la compra del regalo, mientras que otro 27,7% invertirá entre $200.000 y $300.000. En conjunto, cerca de seis de cada diez compradores concentrarán su presupuesto dentro de ese rango. A su vez, el 17% prevé desembolsar entre $300.000 y $500.000, y un 10,6% aseguró que gastará más de $500.000. Las compras se realizarán principalmente en establecimientos físicos. De acuerdo con Fenalco Antioquia, el 69,1% de los consumidores prefiere acudir directamente a las tiendas, frente al 27,6% que optará por plataformas digitales. El sondeo también muestra que la mayoría de los compradores aún no había adquirido sus regalos. El 56,4% indicó que realizaría las compras durante la semana previa a la celebración, mientras que un 25,5% planea hacerlo después del 14 de junio, comportamiento que podría estar relacionado con el pago de la prima de servicios.

El Mundial se suma al impulso comercial