Esto es lo que subirá en el 2026 con el alza del salario mínimo que está en negociación

Este lunes 1 de diciembre quedó instalada la mesa de concertación del salario mínimo, el espacio donde Gobierno, centrales obreras y empresarios empezaron a medir fuerzas para definir el ajuste de 2026.
Como ocurre cada diciembre, sobre la mesa también pesan los bienes y servicios que dependen del mínimo; es decir, aquellos cuyos precios suben en la misma proporción en que se actualiza ese ingreso base.
Desde el primer día se conoció una de las apuestas del Gobierno. Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, señaló que, junto con el Ministerio de Hacienda, están revisando la posibilidad de desindexar del incremento del salario mínimo al sector vivienda.
“La Vivienda de Interés Social y la Vivienda de Interés Prioritario se cuantifican en salarios mínimos, y consideramos que el aumento del salario no debería impactar un asunto tan vital para los colombianos”.
Aún falta tiempo para conocer los bienes y servicios que quedarán indexados al salario mínimo el próximo año, pero ya hay algunos que, desde diciembre de 2024, están atados a este indicador.