¿Por qué Nequi se cae en cada quincena? La compañía revela detalles de su migración tecnológica

Las quincenas de los últimas semanas del año volvieron a convertirse en un dolor de cabeza para millones de usuarios de Nequi. En menos de una semana, la billetera digital sufrió varias caídas que dejaron a trabajadores y estudiantes sin poder pagar taxis, gasolina, transporte ni compras justo en horas de mayor movimiento. Lo que muchos no saben es que estas fallas tienen una explicación técnica de fondo: la plataforma completa un proceso de mudanza a la nube, una transición tan ambiciosa como delicada. Por ejemplo, este martes 2 de diciembre, cientos de personas reportaron la caída total de la aplicación. Y no fue un evento aislado. El viernes 28 de noviembre, el 19 de noviembre y el lunes 1 de diciembre la historia fue la misma.

Reportes recientes de la caída de Nequi.

Para una herramienta que mueve más de 70 millones de transacciones en días “normales”, cualquier intermitencia se siente como un frenazo en seco en la vida cotidiana. Entérese: Usuarios reportaron de nuevo caída de Nequi en plena temporada decembrina, ¿qué dice la app?

Nequi se muda a la nube, la transformación más grande en su historia

Según la compañía, Nequi está atravesando una etapa clave, después de años de crecimiento acelerado, está renovando por completo su infraestructura tecnológica y trasladando su operación a la nube. La empresa lo describe como “mudarse a una casa más amplia y moderna”, adaptada al ritmo con el que hoy se mueven sus 27 millones de usuarios. Este cambio no se improvisó. Es el resultado de 18 meses de trabajo continuo, con equipos especializados y el respaldo de gigantes tecnológicos como Google, Microsoft y AWS. La meta, según la fintech del Grupo Cibest, es fortalecer la disponibilidad de sus servicios, garantizar estabilidad a largo plazo y permitir que la plataforma crezca sin topes técnicos. Hasta hace poco, una parte crítica del corazón de Nequi, su core bancario, donde se registran cuentas, saldos y movimientos, seguía en servidores propios. Ese esquema limitaba la capacidad de escalar en momentos de alta demanda. Hoy, ese núcleo ya está alojado totalmente en la nube, preparado para procesar millones de operaciones simultáneas.

¿Entonces por qué se cae Nequi? Los ajustes de la “casa nueva”

La empresa reconoce que la migración implica un proceso de estabilización. “Como quien revisa enchufes y acomoda muebles después de una mudanza”, Nequi revela, en un comunicado, que está afinando cada componente de su nueva infraestructura. Esa etapa incluye pruebas, revisión de datos, ajustes operativos y monitoreo constante. “Un proceso que implica pruebas, revisión de información, testeos y muchas manos asegurándose de que todo quede en su sitio... Es un trabajo grande, que requiere tiempo para que la “maquinaria” fluya como debe”, dice Nequi. La compañía agrega que estas contingencias pueden incomodar, pero señala que las personas pueden tener la tranquilidad de que su plata y sus datos están protegidos. Por eso, las intermitencias recientes no son fallas estructurales sino efectos colaterales de una transformación mayor. Nequi insiste en que la plata y los datos están protegidos, y que el equipo técnico trabaja “incansablemente” para que todo funcione como esperan y merecen las personas.

“El equipo está trabajando de manera incansable, día a día, para que todo funcione como las personas esperan y merecen. No solo pensando en este diciembre, una época clave en la que millones usan Nequi para su vida diaria, sino en dejar una base más sólida, estable y lista para acompañar a las personas en el largo plazo”. La tarea no es menor, diciembre es la temporada más exigente del año. Según su CEO, Andrés Vásquez, la plataforma anticipa jornadas con hasta 80 millones de transacciones diarias, un volumen que exige músculo tecnológico y precisión quirúrgica. Vásquez lo resume con franqueza: “¿Garantiza la nube que nunca habrá fallas? En tecnología no existe esa palabra. Pero sí nos deja en una posición mucho más sólida”. Le puede interesar: Nequi reporta fallas, otra vez: envíos y QR entre cuentas presentan interrupciones

Andrés Vásquez, CEO de Nequi.

Demasiadas transacciones en un mismo momento