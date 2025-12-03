¿Por qué Nequi se cae en cada quincena? La compañía revela detalles de su migración tecnológica

Las quincenas de los últimas semanas del año volvieron a convertirse en un dolor de cabeza para millones de usuarios de Nequi.
En menos de una semana, la billetera digital sufrió varias caídas que dejaron a trabajadores y estudiantes sin poder pagar taxis, gasolina, transporte ni compras justo en horas de mayor movimiento.
Lo que muchos no saben es que estas fallas tienen una explicación técnica de fondo: la plataforma completa un proceso de mudanza a la nube, una transición tan ambiciosa como delicada.
Por ejemplo, este martes 2 de diciembre, cientos de personas reportaron la caída total de la aplicación. Y no fue un evento aislado. El viernes 28 de noviembre, el 19 de noviembre y el lunes 1 de diciembre la historia fue la misma.