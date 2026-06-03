CEO de Nvidia defiende mejores salarios para empleados en auge de la IA: “deben ganar lo máximo posible”

Jensen Huang , CEO de Nvidia, la compañía de chips que hoy es la más valiosa del mundo por capitalización bursátil, lanzó su postura en la feria tecnológica Computex en Taipéi, en medio del debate global sobre salarios, automatización y distribución de ganancias en la industria de inteligencia artificial.
Su filosofía salarial podría sonar contracorriente en una industria donde la inteligencia artificial se usa cada vez más para justificar recortes de personal.
“Creo que se debería pagar lo máximo posible”, declaró Huang a los periodistas en el marco de la feria tecnológica Computex, celebrada esta semana en Taipéi, Taiwán.
Y agregó “Les pago a mis empleados lo mejor que puedo. Eso es lo que hago”. La declaración de Huang respondía a una pregunta sobre Samsung Electronics, socio de Nvidia, que acaba de firmar un acuerdo de compensación con su sindicato para otorgar bonificaciones de hasta 400.000 dólares a ingenieros de chips que amenazaban con ir a huelga.