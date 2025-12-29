Si el salario mínimo subiera 23% en 2026, la vivienda VIS aumentaría en $49 millones

Este lunes 29 de diciembre, a las 7 de la noche, Colombia conocerá oficialmente el incremento del salario mínimo, en una alocución presidencial que marcará el pulso económico de 2026.
Según la información conocida, el Gobierno expedirá el ajuste por decreto, tras no lograr consenso en la mesa de concertación.
De acuerdo con un documento filtrado de un borrador de decreto de los ministerios de Hacienda y del Trabajo, entre medios y periodistas, el aumento sería del 23%, una cifra sin precedentes recientes, que fija el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) en $1.750.905, frente a los $1,42 millones actuales.
En plata blanca, el incremento sería de $327.405 mensuales.
Esta es la cifra que quiere el Gobierno. Falta saber si la filtración del decreto modifica o no la posición oficial en las horas previas al anuncio.
