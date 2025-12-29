Si el salario mínimo subiera 23% en 2026, la vivienda VIS aumentaría en $49 millones

Este lunes 29 de diciembre, a las 7 de la noche, Colombia conocerá oficialmente el incremento del salario mínimo, en una alocución presidencial que marcará el pulso económico de 2026. Según la información conocida, el Gobierno expedirá el ajuste por decreto, tras no lograr consenso en la mesa de concertación. De acuerdo con un documento filtrado de un borrador de decreto de los ministerios de Hacienda y del Trabajo, entre medios y periodistas, el aumento sería del 23%, una cifra sin precedentes recientes, que fija el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) en $1.750.905, frente a los $1,42 millones actuales. En plata blanca, el incremento sería de $327.405 mensuales. Esta es la cifra que quiere el Gobierno. Falta saber si la filtración del decreto modifica o no la posición oficial en las horas previas al anuncio. Entérese más: Salario mínimo vital en Colombia: qué es y qué cambia frente al modelo tradicional

Subsidio de transporte 2026: también subiría 23%

El ajuste no se quedaría solo en el salario. El subsidio de transporte también tendría un incremento del 23%, pasando de $200.000 a $246.000. Con este movimiento, el ingreso mensual mínimo total para un trabajador que devenga el mínimo quedaría en $1.996.905, es decir, muy cerca de los $2 millones. Para millones de hogares, el dato no es menor, ese monto define capacidad de gasto, consumo básico y pago de arriendos, transporte y servicios públicos. Lo anterior, teniendo en cuenta que en Colombia hay productos y servicios que están indexados con el aumento del salario mínimo como aportes a salud y pensión (copagos y cuotas moderadoras), matrículas educativas (colegios, universidades), pasajes de transporte intermunicipal, multas de tránsito, y el costo de la Vivienda de Interés Social (VIS). Puede conocer: Ventas de vivienda crecieron 11,3% en el 2025, pero hay temores por subida de la inflación y tasas de interés

Salario mínimo por decreto y efecto dominó en precios e indexación