x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Si el salario mínimo subiera 23% en 2026, la vivienda VIS aumentaría en $49 millones

Gobierno anunciará esta noche un alza histórica del salario mínimo, que lo ha llamado salario vital, y reaviva debate económico nacional hoy.

  • Un posible incremento del 23% del salario mínimo en Colombia reabre el debate sobre inflación, informalidad, empleo y sostenibilidad fiscal. FOTO: El Colombiano
    Un posible incremento del 23% del salario mínimo en Colombia reabre el debate sobre inflación, informalidad, empleo y sostenibilidad fiscal. FOTO: El Colombiano
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 10 horas
bookmark

Este lunes 29 de diciembre, a las 7 de la noche, Colombia conocerá oficialmente el incremento del salario mínimo, en una alocución presidencial que marcará el pulso económico de 2026.

Según la información conocida, el Gobierno expedirá el ajuste por decreto, tras no lograr consenso en la mesa de concertación.

De acuerdo con un documento filtrado de un borrador de decreto de los ministerios de Hacienda y del Trabajo, entre medios y periodistas, el aumento sería del 23%, una cifra sin precedentes recientes, que fija el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) en $1.750.905, frente a los $1,42 millones actuales.

En plata blanca, el incremento sería de $327.405 mensuales.

Esta es la cifra que quiere el Gobierno. Falta saber si la filtración del decreto modifica o no la posición oficial en las horas previas al anuncio.

Entérese más: Salario mínimo vital en Colombia: qué es y qué cambia frente al modelo tradicional

Subsidio de transporte 2026: también subiría 23%

El ajuste no se quedaría solo en el salario. El subsidio de transporte también tendría un incremento del 23%, pasando de $200.000 a $246.000.

Con este movimiento, el ingreso mensual mínimo total para un trabajador que devenga el mínimo quedaría en $1.996.905, es decir, muy cerca de los $2 millones.

Para millones de hogares, el dato no es menor, ese monto define capacidad de gasto, consumo básico y pago de arriendos, transporte y servicios públicos.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en Colombia hay productos y servicios que están indexados con el aumento del salario mínimo como aportes a salud y pensión (copagos y cuotas moderadoras), matrículas educativas (colegios, universidades), pasajes de transporte intermunicipal, multas de tránsito, y el costo de la Vivienda de Interés Social (VIS).

Puede conocer: Ventas de vivienda crecieron 11,3% en el 2025, pero hay temores por subida de la inflación y tasas de interés

Salario mínimo por decreto y efecto dominó en precios e indexación

El anuncio, sin embargo, llega con alertas técnicas. Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía de la Universidad Eafit e investigador económico senior, advierte sobre el impacto macroeconómico: “Salario mínimo por decreto igual a precios indexados”.

La explicación es directa, ya que si el salario mínimo sube 23%, muchas tarifas, contratos y costos que están atados al SMMLV se ajustan automáticamente, presionando la inflación y el costo de vida.

Uno de los impactos más sensibles está en la Vivienda de Interés Social (VIS), cuyos precios máximos se calculan en salarios mínimos.

Con el nuevo salario mínimo en $1,75 millones, los topes cambiarían así:

-VIS hasta 150 SMMLV. Antes: $213 millones, ahora: $262 millones. Aumento: +$49 millones

-VIS hasta 135 SMMLV. Antes: $192 millones, ahora: $236 millones. Aumento: +$44 millones

Conozca aquí: MinTrabajo propone excluir la vivienda del aumento anual del salario mínimo

El problema, según Montañez-Herrera, es que si los subsidios de vivienda no se ajustan en la misma proporción, el llamado cierre financiero se rompe, es decir, los hogares no logran completar el monto necesario para comprar vivienda.

“Si los subsidios no ajustan igual, el cierre financiero se rompe y las renuncias a proyectos VIS seguirán”, advierte el economista.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida