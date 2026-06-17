Bananeros piden más institucionalidad, empleo y confianza tras propuesta de reducir cultivos

La agroindustria bananera colombiana reafirmó su compromiso con la institucionalidad, la seguridad jurídica, la libertad de empresa y el desarrollo regional, en medio del debate generado por recientes declaraciones del presidente de la República sobre la necesidad de reducir áreas cultivadas de banano en la región Caribe.
El pronunciamiento del sector, agremiado en Augura, se produjo después de que el mandatario planteara la posibilidad de disminuir la producción bananera, especialmente en el Magdalena, con el fin de destinar una mayor cantidad de agua al consumo humano.