Tras fallas de Ecopetrol, Gobierno activa plan de contingencia para que Nariño reciba diésel por carrotanques

Nariño enfrenta un riesgo de desabastecimiento de Acpm ante el presunto incumplimiento de entregas de Ecopetrol. De hecho, recientemente el propio Ministerio de Minas y Energía activó un plan temporal de contingencia para ese departamento. El documento emitido por dicha cartera reconoce que hubo fallas en el esquema logístico regular definido en el Plan de Abastecimiento vigente. Por ese motivo, no hay diésel disponible por la vía habitual ni por tubería ni por transporte marítimo para Nariño. Para evitar que esa región se quede sin el valioso combustible, se tendrá que traer en carrotanques desde las plantas de Yumbo o Cartago (en el Valle del Cauca), será transportado directamente por carretera hasta el departamento afectado. La autorización “se sustenta en el numeral 2.1.1 del artículo 2 de la Resolución 01853 de 2024”, que contempla el uso de carrotanques como mecanismo alternativo de suministro en situaciones excepcionales.

La medida estará vigente mientras se normaliza el esquema ordinario previsto en el Plan de Abastecimiento. Además, conforme al parágrafo 2 del mismo artículo, la Dirección informó que pondrá en conocimiento de la Dian y demás autoridades de control la ejecución del esquema activado.

¿Qué problemas logísticos afectan el suministro?

A la falta de entrega desde Cartagena por parte de Ecopetrol, se suma una dificultad adicional: el poliducto Yumbo–Buenaventura se encuentra en mantenimiento por parte de empresa Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., por lo que tampoco es una solución. Entérese: Abren proceso sancionatorio contra Ecopetrol por presuntas fallas en abastecimiento de diésel Esta situación impide la disponibilidad de producto en la terminal de Buenaventura y, en consecuencia, la ejecución del esquema de cabotaje hacia Tumaco previsto en el plan vigente. Estas circunstancias podrían afectar la atención regular de la demanda departamental. En otras palabras, el departamento enfrenta restricciones tanto en la entrega desde la refinería como en la infraestructura de transporte por ducto y vía marítima.

Proceso sancionatorio contra Ecopetrol

Adicional, MinMinas anunció la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio contra Ecopetrol por presuntamente incumplir dicha entregas. Según la carta firmada por Julián Flórez, director de Hidrocarburos, la empresa habría desconocido lo establecido en la Resolución 01853 de 2024 y en las resoluciones 00148 y 00208 de 2026.