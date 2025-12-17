Superintendencia le ordena implementar medidas a Rappi, Dislicores y Éxito para evitar venta de vapeadores a menores de edad

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la implementación de medidas reforzadas para impedir que menores de edad accedan a productos de tabaco, vapeadores y sus derivados a través de plataformas de comercio electrónico. Estas medidas, anunciadas este miércoles, 17 de diciembre, se derivan de investigaciones y controles realizados durante agosto y septiembre de 2025 a 27 establecimientos de venta, tanto físicos como digitales. Al parecer, 10 de los 27 comercios visitados habrían incurrido en vulneraciones a los derechos de los consumidores y a la normativa que restringe la exposición de menores a estos productos. Lea también: Desmantelan punto de venta de vapeadores y químicos no autorizados en Medellín: así operaban Dentro de las presuntas vulneraciones, las cuales fueron identificadas por la Dirección de Protección al Consumidor, se destaca la comercialización de productos con empaques diseñados para captar la atención de los menores, además del uso de mecanismos que incentivaban o promovían la compra en puntos de venta. Para estas entidades, el diseño de los empaques “podría incentivar su consumo, contrariando la protección reforzada que la ley otorga a niños, niñas y adolescentes para salvaguardar su salud”.

Otras fallas detectadas fueron la ausencia de información visible sobre los precios, incumplimiento de la obligación de identificar de forma clara y visible los datos empresariales, NIT, canales de contacto, condiciones de entrega y derecho de retracto en plataformas electrónicas e instrucciones y advertencias sobre riesgos escritas solo en inglés, lo cual dificulta el acceso a información esencial para los consumidores colombianos. Por tal motivo, la SIC le ordenó a empresas como Dislicores S.A.S., Almacenes Éxito S.A., Rappi S.A.S., Torres Trillizas S.A.S., Grupo DIY S.A.S., Bloommart Colombia S.A.S., Vapor Soul S.A.S., Compañía Colombiana de Tabaco S.A.S., C911 Group S.A.S., Vapor Life Store S.A.S., y Mister Hookah S.A.S., la implementación de controles robustos para evitar el acceso de estos productos a menores de edad. Estos comercios deberán implementar la doble verificación de la mayoría de edad, tanto al ingresar a la sección de productos como al momento del pago.

También deberán incluir las leyendas visibles de restricción que digan “Solo para mayores de 18 años” en todas las publicaciones y la implementación de filtros tecnológicos que bloqueen compras o navegación cuando el usuario declare ser menor de edad. Estos comercios deberán disponer de alertas durante la entrega a domicilio y el diseño de protocolos para la verificación documental del receptor, asegurando que solo se entreguen a personas mayores de edad. Para la SIC, los controles existentes en estas plataformas, como “simples botones de confirmación de edad o advertencias poco visibles”, eran insuficientes. Aparte del llamado a adoptar dichas medidas, la Superintendencia abrió investigaciones contra diez proveedores por las presuntas fallas detectadas. Lea más: ¿El cáncer de pulmón es igual de mortífero que en el pasado? En esa lista se encuentran: Grupo Divervape S.A.S., My Vape S.A.S., Camilo Andrés Gutiérrez Cardona, Daniel Orlando Muñoz Nieto, Gustavo Medellín Lesmes, Juan Pablo Pedraza Peña, Daniel Alejandro Londoño Henao, Gragon Vape S.A.S., Joseph Steven Pinillos y Jessy Dan Rivera Cardona. Las entidades investigadas tendrán la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, además de un plazo de 60 días para corregir las fallas en la venta de vapeadores.

La Superintendencia de Industria y Comercio reiteró a través de un comunicado su compromiso en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y continuará las labores de verificación y control. Siga leyendo: Alcaldía de Medellín prohibió vapeadores en colegios, jardines y universidades públicas de la ciudad Bloque de preguntas y respuestas