SIC sanciona a Bayer y a Comfenalco Quindío por sobreprecios de hasta 400% en medicamentos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso sanciones que superan los $1.379 millones a la farmacéutica Bayer S.A. y a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Quindío, tras comprobar la venta de medicamentos por encima de los precios máximos regulados por el Gobierno Nacional. Las decisiones fueron adoptadas mediante las resoluciones No. 18856 de 2026 y No. 16791 de 2026, en el marco de investigaciones independientes adelantadas por la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal. Puede leer: SIC investiga a Ticket Colombia por venta de boletas para BTS, tras denuncias de usuarios Según la entidad, estas prácticas afectan directamente los recursos del sistema de salud y limitan el acceso de los pacientes a tratamientos esenciales.

Sobrecostos de hasta 400% en medicamentos

En el caso de Comfenalco Quindío, la SIC evidenció que durante 2023 se comercializaron al menos 26 medicamentos con sobrecostos que alcanzaron hasta el 400% por encima del precio máximo permitido. Entre los casos más representativos está el medicamento Ferinject, utilizado para tratar la anemia, cuyo precio máximo era de $82.752, pero fue vendido por $413.760. Le puede interesar: Ofensiva de la SIC tras regreso de Cielo Rusinque: cuatro empresas están bajo la lupa Asimismo, el medicamento Depo-Medrol, indicado para enfermedades como artritis, afecciones autoinmunes y pulmonares, tenía un precio regulado de $5.029 y fue comercializado por $23.425.

Bayer vendió anticonceptivo con sobreprecios de hasta 46%