SIC sanciona a Bayer y a Comfenalco Quindío por sobreprecios de hasta 400% en medicamentos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso sanciones que superan los $1.379 millones a la farmacéutica Bayer S.A. y a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Quindío, tras comprobar la venta de medicamentos por encima de los precios máximos regulados por el Gobierno Nacional.
Las decisiones fueron adoptadas mediante las resoluciones No. 18856 de 2026 y No. 16791 de 2026, en el marco de investigaciones independientes adelantadas por la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal.
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Según la entidad, estas prácticas afectan directamente los recursos del sistema de salud y limitan el acceso de los pacientes a tratamientos esenciales.