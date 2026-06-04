Cuatro hombres fueron asesinados en Santander de Quilichao, Cauca; ya van 60 masacres este año

La cifra de masacres en Colombia sigue aumentando en medio de las disputas armadas que persisten en varias regiones del país. Una nueva ocurrió en la mañana del miércoles 3 de junio, en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, donde cuatro hombres fueron asesinados en cercanías de la vereda San Isidro, en el corregimiento de Mondomo.
De acuerdo con la información preliminar publicada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las víctimas habrían sido atacadas por integrantes de grupos armados ilegales que mantienen presencia en esta zona estratégica del norte caucano. Los fallecidos fueron identificados como Anderson Velasco, Kevin Pulgarín Ruíz y Sebastián Rivera. Una cuarta víctima, procedente de Jamundí, Valle del Cauca, aún no ha sido identificada oficialmente.
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El crimen se produjo en una región donde desde hace varios años convergen estructuras armadas que se disputan corredores para el control territorial y economías ilícitas. Entre los grupos que tienen influencia en el área se encuentran el Frente Jaime Martínez y el Frente Dagoberto Ramos, pertenecientes al Bloque Occidental Jacobo Arenas, además de bandas de carácter local.