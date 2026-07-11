La SIC frenó la fabricación y venta de Hidralyte por su parecido con Electrolit

La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, a través de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, ordenó una serie de medidas cautelares contra Quala S.A. dentro del proceso por presunta competencia desleal promovido por Pisa Farmacéutica de Colombia S.A., fabricante de Electrolit. Mediante el Auto 74750 del 8 de julio de 2026, la autoridad aceptó la caución presentada por Pisa y decretó el cumplimiento de las medidas cautelares previamente anunciadas en el Auto 19487 del pasado 25 de febrero.

Lea más: Pilas: están falsificando Electrolit, así puede saber si el popular suero está adulterado Entre las principales decisiones, la SIC ordenó a Quala cesar de manera inmediata la fabricación, importación, exportación, distribución, comercialización, promoción, publicidad y venta de Hidralyte en su presentación comercial actual, así como de cualquier otra que resulte similar. La decisión también exige suspender el uso de cualquier elemento del empaque, envase, etiqueta o diseño comercial que pueda generar confusión con Electrolit. Entre los aspectos señalados por la Superintendencia se encuentran la forma de la botella, los relieves del envase, el color de la tapa, la combinación cromática, el diseño gráfico de las etiquetas, el estilo tipográfico y otros elementos que, individual o conjuntamente, puedan inducir a error sobre el origen empresarial del producto. Asimismo, Quala deberá retirar del mercado colombiano todas las unidades de Hidralyte en su presentación actual que se encuentren en puntos de venta, establecimientos comerciales, centros de distribución, bodegas y demás canales de comercialización. Entérese: ¿Medellín es la meca de las bebidas energizantes? Marcas paisas van por un mercado de US$157.000 millones

Como parte de las medidas, la compañía también deberá suspender toda la publicidad y actividades de mercadeo relacionadas con Hidralyte y eliminar temporalmente, mientras dure el proceso judicial, las publicaciones sobre el producto en sus redes sociales, páginas web y demás canales oficiales, incluyendo cuentas en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook, además de piezas promocionales y contenido audiovisual. La SIC ordenó igualmente que Quala instruya por escrito a distribuidores, comercializadores, aliados comerciales, agencias de publicidad, influenciadores, representantes y demás terceros vinculados para que suspendan cualquier actividad relacionada con la distribución, promoción o venta del producto. Otra de las medidas impuestas consiste en publicar de manera inmediata y visible un aviso en la página web corporativa, en los sitios oficiales de Hidralyte y en las redes sociales de la marca, informando a los consumidores que Quala no tiene vínculo alguno con Pisa Farmacéutica ni con Electrolit, que Hidralyte no es un medicamento ni un suero oral y que se encuentra registrado ante el Invima como alimento o bebida energética para deportistas.