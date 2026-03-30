Pilas: están falsificando Electrolit, así puede saber si el popular suero está adulterado

El Invima emitió una alerta por la falsificación de la bebida Electrolit, una solución de rehidratación oral de uso común cuya comercialización ilegal representa riesgos para la salud.

La advertencia surgió tras una denuncia confirmada por el fabricante, Laboratorios Pisa S.A. de C.V., que detectó inconsistencias en varios lotes de la presentación de 625 mililitros que circulan en el país con características alteradas frente al producto original.

Entre las anomalías identificadas están cambios en sabor, color y contenido, así como fallas en el etiquetado y en los sellos de seguridad.

Según el Invima, también se han encontrado irregularidades en los envases, como defectos en los puntos de sellado, tapas con acabados diferentes y sellos con cortes irregulares.

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A esto se suman señales de alerta como sedimentos en el fondo de la botella, variaciones en el olor y problemas en la impresión de la etiqueta, donde el logo puede verse borroso o con colores imprecisos.

El Invima identificó varios lotes de Electrolit falsificado que presentan inconsistencias entre el sabor original y el contenido que realmente se comercializa en Colombia.

Entre ellos, el lote M24N339, que originalmente corresponde a maracuyá, ha sido detectado como fresa-kiwi, mientras que el lote M24G354, que debería ser de fresa, aparece como mora azul.

También se evidenciaron alteraciones en el lote M24S323, originalmente de maracuyá, que ha sido comercializado como sabor Jamaica. A su vez, el lote M24T302, que corresponde a fresa, ha sido encontrado en el mercado como fresa-kiwi, lo que confirma manipulaciones en el contenido.

En el caso del lote M24T472, aunque se mantiene en algunos casos como sabor uva, también se ha detectado una versión falsificada en sabor ponche de frutas, lo que evidencia duplicidad y adulteración dentro del mismo lote.

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Por otro lado, el lote M24D400 aparece sin variaciones en el sabor (maracuyá), pero igualmente está bajo revisión por posibles irregularidades.

Estas diferencias entre el etiquetado y el contenido real, informó el Invima, refuerzan las alertas sobre la circulación de productos adulterados, que no solo engañan al consumidor, sino que representan un riesgo sanitario al desconocerse su composición y condiciones de elaboración.

El Invima advirtió que estos medicamentos son considerados fraudulentos bajo la normatividad sanitaria vigente, ya que no ofrecen garantías de calidad, seguridad ni eficacia.

Además, se desconoce su composición real y las condiciones en las que fueron fabricados, almacenados y transportados, lo que incrementa el riesgo de efectos adversos.

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