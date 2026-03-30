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Pilas: están falsificando Electrolit, así puede saber si el popular suero está adulterado

Entre las anomalías identificadas están cambios en sabor, color y contenido, así como fallas en el etiquetado y en los sellos de seguridad.

  • El Invima alertó sobre falsificación de Electrolit en Colombia. FOTO: Cortesía Invima
    El Invima alertó sobre falsificación de Electrolit en Colombia. FOTO: Cortesía Invima
El Colombiano
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hace 2 horas
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El Invima emitió una alerta por la falsificación de la bebida Electrolit, una solución de rehidratación oral de uso común cuya comercialización ilegal representa riesgos para la salud.

La advertencia surgió tras una denuncia confirmada por el fabricante, Laboratorios Pisa S.A. de C.V., que detectó inconsistencias en varios lotes de la presentación de 625 mililitros que circulan en el país con características alteradas frente al producto original.

Entre las anomalías identificadas están cambios en sabor, color y contenido, así como fallas en el etiquetado y en los sellos de seguridad.

Según el Invima, también se han encontrado irregularidades en los envases, como defectos en los puntos de sellado, tapas con acabados diferentes y sellos con cortes irregulares.

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A esto se suman señales de alerta como sedimentos en el fondo de la botella, variaciones en el olor y problemas en la impresión de la etiqueta, donde el logo puede verse borroso o con colores imprecisos.

El Invima identificó varios lotes de Electrolit falsificado que presentan inconsistencias entre el sabor original y el contenido que realmente se comercializa en Colombia.

Entre ellos, el lote M24N339, que originalmente corresponde a maracuyá, ha sido detectado como fresa-kiwi, mientras que el lote M24G354, que debería ser de fresa, aparece como mora azul.

También se evidenciaron alteraciones en el lote M24S323, originalmente de maracuyá, que ha sido comercializado como sabor Jamaica. A su vez, el lote M24T302, que corresponde a fresa, ha sido encontrado en el mercado como fresa-kiwi, lo que confirma manipulaciones en el contenido.

En el caso del lote M24T472, aunque se mantiene en algunos casos como sabor uva, también se ha detectado una versión falsificada en sabor ponche de frutas, lo que evidencia duplicidad y adulteración dentro del mismo lote.

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Por otro lado, el lote M24D400 aparece sin variaciones en el sabor (maracuyá), pero igualmente está bajo revisión por posibles irregularidades.

Estas diferencias entre el etiquetado y el contenido real, informó el Invima, refuerzan las alertas sobre la circulación de productos adulterados, que no solo engañan al consumidor, sino que representan un riesgo sanitario al desconocerse su composición y condiciones de elaboración.

El Invima advirtió que estos medicamentos son considerados fraudulentos bajo la normatividad sanitaria vigente, ya que no ofrecen garantías de calidad, seguridad ni eficacia.

Además, se desconoce su composición real y las condiciones en las que fueron fabricados, almacenados y transportados, lo que incrementa el riesgo de efectos adversos.

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Tome nota de estas recomendaciones

Tras los hallazgos, el Invima recomendó a la ciudadanía abstenerse de adquirir productos con estas características, verificar siempre el registro sanitario y consultar la autenticidad a través de canales oficiales.

En caso de estar consumiéndolos, se aconseja suspender su uso de inmediato y reportar cualquier reacción o información sobre su venta a las autoridades.

El Invima hizo un llamado a las entidades territoriales de salud, prestadores de servicios y establecimientos comerciales a reforzar las labores de inspección, vigilancia y control para evitar la distribución de estos productos en el país.

El coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, William Saza, hizo un llamado a las autoridades sanitarias locales para intensificar los controles.

“Es fundamental que las entidades territoriales de salud refuercen las labores de inspección, vigilancia y control, especialmente en droguerías y establecimientos comerciales, donde estos productos pueden estar circulando y generando confusión por variaciones en color, sabor o envase”, indicó.

Asimismo, recordó que estos productos son considerados fraudulentos bajo la normatividad vigente.

“En la alerta sanitaria emitida por el Invima se detallan los lotes y las características que permiten diferenciar los productos falsificados de los originales”, señaló.

El funcionario insistió en la importancia de la verificación por parte de los consumidores, especialmente en temporadas de alta demanda. “En esta época de Semana Santa es clave revisar cuidadosamente los productos que se adquieren y consumen, y confirmar su autenticidad antes de usarlos”, concluyó.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasa si tomo un Electrolit falsificado
? Al desconocerse su composición y condiciones de higiene en la fabricación, puede causar desde intoxicaciones leves hasta reacciones adversas graves. Al ser un producto fraudulento, no garantiza la rehidratación que el cuerpo necesita.
¿Cómo puedo saber si mi Electrolit es original?
Revise que el sabor de la etiqueta coincida con el líquido, que la impresión sea nítida y que el sello de seguridad no tenga cortes irregulares. Verifique siempre que el número de lote no coincida con los reportados por el Invima.
¿Dónde denunciar la venta de productos falsificados?
Puede hacerlo ante las Secretarías de Salud de su municipio, en la página web del Invima o directamente a la Policía Nacional si sospecha de una red de distribución ilegal.
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