Esta es la marca de carros que llegó a Medellín con una inversión de $600 millones y apuesta por el boom de los vehículos eléctricos

Este fin de semana, Medellín dio la bienvenida oficial a Smart, la marca de vehículos eléctricos nacida de la alianza entre Mercedes-Benz y Swatch.
Con una inversión superior a $600 millones, la compañía inauguró su primera vitrina en la región y la segunda a nivel nacional, marcando un nuevo paso en la expansión de la movilidad sostenible en Colombia.
El nuevo showroom se encuentra dentro de la vitrina de Mercedes-Benz en Mall Río y permite a los visitantes conocer de cerca sus más recientes modelos: el Smart #1, disponible en versiones Pure, Pro+ y BRABUS, y el Smart #3, también en versiones Pro, Pro+ y BRABUS.
“Abrir esta vitrina significa estrechar lazos con una comunidad que ya comprende las ventajas de la electrificación y que ahora podrá acceder a un portafolio con ADN premium”, explicó Mario Fernando Correa, gerente general de Inchcape Smart y Mercedes-Benz Colombia.
