Esta es la marca de carros que llegó a Medellín con una inversión de $600 millones y apuesta por el boom de los vehículos eléctricos

Este fin de semana, Medellín dio la bienvenida oficial a Smart, la marca de vehículos eléctricos nacida de la alianza entre Mercedes-Benz y Swatch. Con una inversión superior a $600 millones, la compañía inauguró su primera vitrina en la región y la segunda a nivel nacional, marcando un nuevo paso en la expansión de la movilidad sostenible en Colombia. El nuevo showroom se encuentra dentro de la vitrina de Mercedes-Benz en Mall Río y permite a los visitantes conocer de cerca sus más recientes modelos: el Smart #1, disponible en versiones Pure, Pro+ y BRABUS, y el Smart #3, también en versiones Pro, Pro+ y BRABUS. “Abrir esta vitrina significa estrechar lazos con una comunidad que ya comprende las ventajas de la electrificación y que ahora podrá acceder a un portafolio con ADN premium”, explicó Mario Fernando Correa, gerente general de Inchcape Smart y Mercedes-Benz Colombia. Puede leer: Mercedes Benz lanza en Medellín nueva marca de vehículos eléctricos: vendería casi $9.000 millones este año

Medellín, el epicentro del crecimiento eléctrico en Colombia

Para Correa, Medellín representa el escenario ideal para el crecimiento de la marca: una ciudad que ha sabido combinar infraestructura, incentivos regulatorios y cultura ciudadana en favor de la movilidad sostenible. Solo entre enero y septiembre de 2025, el mercado de vehículos eléctricos en Antioquia creció un 210%, alcanzando 2.704 unidades vendidas. Este crecimiento convierte a la región en una de las más dinámicas del país, junto con Bogotá y el Valle del Cauca. El segmento de SUV eléctricas, en el que Smart centra su apuesta, ya representa el 70% de las ventas de vehículos eléctricos en el departamento y el 8% del parque automotor total.

Medellín cuenta actualmente con más de 35 estaciones de carga distribuidas en diferentes puntos de la ciudad, lo que facilita la autonomía y la confianza de los usuarios que migran hacia la movilidad eléctrica. En este contexto, la llegada de Smart refuerza un ecosistema urbano que prioriza la sostenibilidad. La marca espera impulsar un crecimiento del 18% en el mercado local de vehículos eléctricos durante los próximos meses.

Smart: de auto urbano a referente eléctrico global