x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Startup paisa crea anuncios con IA en 56 segundos y revoluciona la publicidad digital, ¿cómo lo hace?

Una startup de dos jóvenes antioqueños usa inteligencia artificial para crear anuncios en 56 segundos, abaratar costos y democratizar la publicidad digital para pymes y emprendedores.

  • Juan Osorio, conocido como Juan ADS; su hermano, Jamilton Osorio, programador de inteligencia artificial; y el empresario mexicano Marco Lezama. FOTO: Suministrada.
    Juan Osorio, conocido como Juan ADS; su hermano, Jamilton Osorio, programador de inteligencia artificial; y el empresario mexicano Marco Lezama. FOTO: Suministrada.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 7 horas
bookmark

La inversión en publicidad digital no para de crecer y ese contexto abrió la puerta a nuevas soluciones tecnológicas. En 2025, el gasto global en pauta digital aumentó 10,61%, una señal clara de que las empresas están moviendo sus presupuestos hacia redes sociales y buscadores en internet.

Colombia no fue la excepción; solo en el primer semestre del año pasado, la inversión en publicidad digital creció 9,3%, según cifras de Sectorial.

En medio de esta tendencia, un grupo de jóvenes emprendedores paisas decidió atacar uno de los principales dolores del mercado: el alto costo, la complejidad técnica y el tiempo que exige montar campañas digitales efectivas.

Puede leer: Alpina lanza el primer comercial en Colombia hecho con IA generativa: así funciona la tecnología detrás

Sale ADS.ai, la primera empresa IA First creada en Colombia

De esa necesidad nació Sale ADS.ai, considerada la primera empresa IA First del país.

Se trata de una startup enfocada en automatizar procesos empresariales a través de inteligencia artificial, con especial énfasis en la publicidad digital.

La plataforma permite que cualquier pyme o emprendedor, incluso sin conocimientos previos, lance campañas de alto rendimiento en canales como Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok y Google.

Hoy, más de 10.000 pymes en América Latina, Estados Unidos y España ya utilizan esta solución.

Entérese: Elon Musk advierte en Davos: “la IA podría superar a la humanidad en cinco años”

Juan Osorio, conocido como Juan ADS; su hermano, Jamilton Osorio, programador de inteligencia artificial; y el empresario mexicano Marco Lezama.
Juan Osorio, conocido como Juan ADS; su hermano, Jamilton Osorio, programador de inteligencia artificial; y el empresario mexicano Marco Lezama.

¿Cómo es crear campañas en 56 segundos con menos costos y barreras?

Juan Osorio, cofundador de Sale ADS.ai, explica que hasta hace pocos años la pauta digital estaba reservada para quienes podían pagar agencias o traffickers expertos.

“Acceder a este tipo de publicidad implicaba altos costos y horas de trabajo en segmentación, configuración y optimización. Para miles de pymes, era una herramienta poderosa, pero compleja y costosa”, señala.

Ese escenario cambió con el desarrollo de la plataforma. “A través de inteligencia artificial, nuestra tecnología permite lanzar campañas con un solo clic y en menos de un minuto, reduciendo tiempos, costos y barreras técnicas. Queremos democratizar el acceso a campañas de alto rendimiento y ayudar a los pequeños negocios a vender más online”, afirma Osorio.

Siga leyendo: 2025, el año en el que la Inteligencia Artificial colonizó la vida cotidiana

Quiénes están detrás de la startup paisa de IA

La compañía está liderada por un equipo de dos jóvenes paisas y un ejecutivo mexicano que se complementan. Juan Osorio, conocido como Juan ADS, es estratega digital y fundador de Adschool, Academia del Estratega.

A él se suma su hermano, Jamilton Osorio, programador de inteligencia artificial con amplia trayectoria tecnológica; y el empresario mexicano Marco Lezama, actuario y fundador de 85 compañías, experto en modelos de negocio y educación.

Esta combinación de marketing, tecnología y escalabilidad permitió construir una herramienta que ejecuta campañas con ventas reales en apenas 56 segundos, bajo un modelo de suscripción mensual de bajo costo.

El funcionamiento de Sale ADS.ai se basa en plantillas o paquetes de estrategias publicitarias que integran el conocimiento de Juan ADS y otros traffickers profesionales.

Estas estrategias, estructuradas por inteligencia artificial, actúan como el “cerebro” del sistema.

El usuario solo debe adaptar cada plantilla a su negocio. A partir de ahí, la plataforma genera automáticamente los anuncios con IA, ajustando textos y formatos a las necesidades específicas de cada campaña y sector.

Una vez seleccionada la estrategia, la plataforma se conecta directamente con Meta y crea toda la campaña publicitaria, eliminando la complejidad del administrador de anuncios.

En los próximos meses, Sale ADS.ai integrará Google Ads y campañas en TikTok, con la meta de alcanzar 1 millón de suscriptores en países de habla hispana.

Además: Así influye la inteligencia artificial en las decisiones de compra de los consumidores

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida