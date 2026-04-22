Masacre en Mocoa, Putumayo: hallaron a cinco jóvenes asesinados en zona periférica

Cinco cuerpos sin vida fueron hallados este miércoles 22 de abril en una zona boscosa de la capital de Putumayo, específicamente en el sector que comunica con los barrios Villa Rosa 1 y 2.
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Según el informe preliminar de las autoridades, las víctimas, todos hombres jóvenes, presentaban múltiples impactos de proyectil y quedaron tendidas en el suelo junto a las motocicletas en las que se desplazaban.
El hallazgo movilizó de inmediato a unidades del CTI de la Fiscalía y de la Policía Nacional para el levantamiento de los cadáveres y la recolección de evidencia técnica.