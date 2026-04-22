Gobierno dice que fortalece a Agrosavia, pero para 2027 le recortará el 44% del presupuesto

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, se refirió a las reacciones de distintos sectores frente al proyecto de resolución que plantea cambiar el modelo de manejo de los bancos de germoplasma en Colombia. Según señaló en su cuenta de X, la iniciativa busca “fortalecer la custodia pública” y garantizar que el patrimonio genético del país sea “indelegable”, sin embargo, dio por sentado aspectos que distan de la realidad.
Y es que sus declaraciones llegaron en medio de cuestionamientos de investigadores, trabajadores y analistas del sector agropecuario, que adviertieron riesgos en la propuesta. El proyecto plantea trasladar la administración de estos bancos, actualmente en manos de Agrosavia, hacia un esquema de custodia compartida liderado por el Instituto Colombiano Agropecuario.