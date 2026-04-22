Amnistía Internacional raja al Gobierno Petro en defensa de los Derechos Humanos

En Colombia, más de 9 millones de personas son víctimas del conflicto armado, es decir: el 20% del país ha sufrido las consecuencias de la violencia. Esta última, según un reciente informe de Amnistía Internacional, no ha dado tregua en Colombia. Luego de monitorear la situación en el país durante 2025, la ONG señaló que Colombia es uno de los países más peligrosos para defender los derechos humanos y, además, cuestionó los alcances y logros del proceso de Paz Total del Ejecutivo. Las víctimas pertenecen principalmente a minorías: “Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas sufrían desproporcionadamente las consecuencias”, dice el informe, que también resalta el impacto de la violencia sobre los menores de edad y las mujeres. Entérese: EE. UU. alerta en la ONU sobre la “inestabilidad” en Colombia y el deterioro de la seguridad El relato no mata el dato, de hecho, lo refuerza. En la última masacre de 2025 —la 78, según Indepaz, registrada el 20 de diciembre— una menor de 4 años tuvo que esconderse y observar como su hermana, padre y madre eran asesinados por sujetos armados desconocidos. En el reporte del asesinato, Indepaz señaló que en la zona está la presencia del Frente 33 del EMBF, ELN, Los Pelusos y Bandas de carácter local, quienes utilizan la violencia como método de control sobre el territorio y sobre otros grupos criminales. Los datos tampoco matan el relato: según el Ministerio de Defensa, en 2025, los asesinatos de líderes sociales aumentaron de 173 a 181; además, hubo más de 1.200 ataques terroristas y más de 559 secuestros. Además, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en 2025 se produjeron 2.794 hechos de violencia en el país —de los cuales 1.390 eran ataques contra la población civil. En total, más de 1,6 millones de personas fueron víctimas de estas actividades ilícitas, que incluyen delitos como homicidio, extorsión y amenazas.

Amnistía Internacional cuestiona la Paz Total del Gobierno Petro

La detonación de la mayoría de problemas tiene que ver con control del territorio, y los departamentos más afectados fueron Guaviare, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Bolívar y La Guajira, así como en las regiones del Catatumbo, Magdalena Medio, Nordeste Antioqueño y el Sur de Bolívar. “La Fundación Ideas para la Paz identificó 14 zonas en disputa entre estos —el doble que al inicio del mandato del presidente Gustavo Petro— y documentó un aumento de los combates entre grupos armados y las fuerzas militares y de seguridad”, explicó AI en su informe. En otras noticias: Otro revés para la paz total de Petro: Gobierno finalizaría diálogos con Comandos de la frontera

¿Quiénes son las víctimas del conflicto armado en Colombia?

De acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), a lo largo del año se registraron 139 episodios de desplazamiento forzado, tanto múltiples como masivos, que impactaron al menos a 90.282 personas. Esta organización también reportó 80 casos de confinamiento y limitaciones a la movilidad, afectando a por lo menos 235.345 personas. En la región del Catatumbo, la intensificación de los enfrentamientos entre el ELN y el EMBF provocó el desplazamiento de más de 82.000 personas entre enero y septiembre. Lea más: Más de 270 personas se desplazaron en Segovia tras masacre de familia con un dron Por su parte, la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia documentó 196 hechos relacionados con el conflicto entre enero y noviembre, que afectaron directamente a al menos 364.382 menores de edad, de los cuales 172 fueron reclutados. Según OCHA, durante 2025 al menos 7.728 personas resultaron afectadas o fueron víctimas de artefactos explosivos. Además, se evidenció un incremento en el uso de drones por parte de distintos grupos armados para llevar a cabo ataques con explosivos. Por ejemplo, el 25 de mayo de 2025, en la vereda Caspicaracho, corregimiento de Olaya, en el municipio de Balboa (Cauca), el grupo armado residual Carlos Patiño, una de las estructuras al servicio de las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco (que no hacen parte de la Paz Total), arremetió contra la Brigada Contra el Narcotráfico N.º 3. Hubo tres heridos; un suboficial y tres soldados. Afortunadamente, las heridas no fueron de gravedad.

El fin de semana anterior a aquel ataque, Norte de Santander no pudo esquivar los daños. Una agresión con drones llegó hasta la población civil (atrapada entre un enfrentamiento entre el Frente 33 y el ELN), y dejó un niño muerto y 12 lesionados en Tibú. Camilo Vargas, encargado de campañas para Colombia de Amnistía Internacional, señaló que, si bien estos problemas no son nuevos y no se originaron con el actual Gobierno, no significa que sean algo menor o que pueda ser ignorado. “La comunidad internacional no le puede dar la espalda a la crisis porque se manifiesta en cientos de miles de desplazamientos forzados y confinamientos que implican la falta de acceso a la salud y a la educación de niños y niñas”, dijo Vargas en la presentación del informe.

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