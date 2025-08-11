Estos son los subsidios de vivienda disponibles en Colombia tras los cambios en Mi Casa Ya

El programa Mi Casa Ya, que desde 2015 ha facilitado la compra de vivienda a miles de familias vulnerables, dio un giro este 2025. Con el decreto 775 de 2025, el Ministerio de Vivienda limitó el acceso a grupos poblacionales específicos y priorizó la compra de vivienda usada.
La medida llega después de una suspensión de siete meses por falta de recursos y establece que, en adelante, los subsidios se otorgarán únicamente a víctimas del conflicto armado; personas en proceso de reincorporación; madres comunitarias y recicladores de oficio.
Según el Ministerio de Vivienda, el ajuste busca que la entrega del subsidio sea más progresiva y equitativa, además de optimizar el uso del inventario de viviendas ya construidas, especialmente en regiones donde escasean los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) nuevos.
La estrategia se centra en focalizar la oferta en vivienda usada, para facilitar el acceso a quienes enfrentan las mayores condiciones de vulnerabilidad. En palabras del documento oficial, se trata de “permitir un acceso más amplio y asequible a estos hogares”.