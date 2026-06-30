Desempleo en mujeres cae a un dígito y se ubica en 9,9%, la cifra más baja para un mayo en Colombia

El mercado laboral colombiano mostró una nueva mejora en mayo de 2026. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que la tasa de desocupación nacional se ubicó en 8,0%, lo que representa una reducción de 1,0 punto porcentual frente al 9,0% registrado en el mismo mes de 2025. En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas el comportamiento también fue favorable. Allí, el desempleo se redujo hasta 8,5%, por debajo del 9,0% observado un año atrás. La directora del Dane, Piedad Urdinola, reveló que la tasa de desempleo en mujeres para mayo fue de 9,9%, lo que significa una caída de 1,7 puntos frente al 11,6% registrado en igual mes del 2025. Entérese: Estudio de la UdeA encontró un “error” en las cifras del Dane: se perdieron 170.000 empleos formales Urdinola destacó que se convirtió en la tasa más baja registrada para un mes de mayo para las mujeres y apenas la tercera ocasión en que este indicador cae a un solo dígito. La única vez que el desempleo femenino había descendido a un solo dígito fue durante 2025. En septiembre de ese año la tasa se ubicó en 9,6%, mientras que en noviembre llegó a 9,1%, el menor registro alcanzado hasta ahora. La directora del Dane también señaló que el avance estuvo acompañado por un aumento significativo en la ocupación femenina. “La población ocupada de mujeres aumentó en 593.000 personas, presentando una variación estadísticamente significativa, y las actividades económicas que más aportaron al aumento de esta población fueron administración pública y defensa, educación y atención a la salud humana”, afirmó Urdinola. Para el caso de los hombres, la tasa fue de 6,6%, una caída de 0,5 puntos en comparación con el 7,1% registrado en el mismo mes del año pasado. Cabe destacar que, con estos resultados, la brecha de género en el mercado laboral se situó en 3,3 puntos porcentuales, lo que refleja que, aunque el desempleo continúa siendo más alto entre las mujeres, la diferencia frente a los hombres sigue reduciéndose.

Todavía no hay un cambio estructural para las mujeres

Para Juliana Morad, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, la noticia para las mujeres es positiva, pero aún es prematuro interpretarla como un cambio estructural en el mercado laboral. La experta explicó que el principal interrogante es cuál es el origen de esa disminución. Según señaló, si el descenso responde a un mayor número de mujeres ocupadas y a una mayor participación laboral femenina, se trataría de una mejora real. Le puede gustar: Gremios alertan por brecha entre cifras del Dane y registros de seguridad social sobre empleo formal Sin embargo, si obedece a que más mujeres dejaron de buscar empleo y salieron de la fuerza laboral, la reducción del indicador no reflejaría un avance efectivo en sus condiciones de empleo. La académica añadió que persisten desafíos importantes relacionados con la calidad del empleo femenino. Señaló que más de la mitad de las mujeres ocupadas continúan trabajando en la informalidad, que la brecha salarial se mantiene y que la carga del trabajo de cuidado no remunerado sigue siendo cercana al triple de la asumida por los hombres.

¿Cuántos empleos se crearon y qué sectores impulsaron el crecimiento?

El Dane reportó que la población ocupada en el país aumentó en 956.000 personas frente a mayo de 2025, lo que representa un crecimiento de 4%. El mayor aporte provino de las zonas clasificadas como otras cabeceras, donde el empleo aumentó 6,1%, seguido por los centros poblados y el área rural dispersa, con un crecimiento de 7,9%. En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas el incremento fue de 1,3%, mientras que en las 10 principales ciudades llegó a 3,3%. Por ramas de actividad, el mayor dinamismo se presentó en administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, que generó 405.000 nuevos ocupados. Le siguieron la industria manufacturera, con 218.000 nuevos empleos, y las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos, que aportaron 143.000 ocupados adicionales. En contraste, el sector de transporte y almacenamiento registró una reducción de 44.000 puestos de trabajo. El informe muestra que la población desocupada disminuyó en 203.000 personas respecto a mayo del año pasado, equivalente a una reducción de 8,7%. La mayor caída se registró en los centros poblados y las zonas rurales dispersas, donde el número de desocupados disminuyó 30,5%. En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas la reducción fue de 4,4%. Además, la tasa de desempleo desestacionalizada preliminar se ubicó en 8,1% para el total nacional y en 8,5% para las 13 principales ciudades, mejorando frente a abril, cuando estos indicadores fueron de 8,6% y 8,8%, respectivamente.

La informalidad también siguió bajando

Otro resultado favorable fue la reducción de la informalidad laboral. En mayo de 2026, la proporción de población ocupada informal cayó 0,8 puntos porcentuales a nivel nacional, hasta ubicarse en 54,3%. En las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas la informalidad llegó a 41,6%, mientras que en las 13 principales ciudades se situó en 40,3%, ambas con una reducción de 0,2 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior.

Durante el trimestre móvil marzo-mayo de 2026, la tasa de desempleo nacional fue de 8,5%, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 59,4% y la tasa global de participación llegó a 64,9%. Entre las principales ciudades, Quibdó registró el mayor desempleo del país, con una tasa de 23,9%, seguida por Cartagena (12,8%) y Riohacha (12,1%). En el otro extremo, las menores tasas se observaron en Villavicencio (7,5%), Pereira Área Metropolitana (7,8%) y Neiva (8,2%).

El desempleo juvenil sigue siendo un reto

Pese a la mejora general del mercado laboral, el desempleo entre los jóvenes continúa siendo elevado. Para el trimestre móvil marzo-mayo de 2026, la tasa de desocupación juvenil se ubicó en 15,3%. Las mayores tasas se registraron en Quibdó (35,8%), Cartagena (23,1%) y Sincelejo (22,2%). En contraste, Neiva (11,8%), Pereira Área Metropolitana (11,9%) y Villavicencio (12,9%) presentaron los mejores resultados para esta población.