Desempleo en mujeres cae a un dígito y se ubica en 9,9%, la cifra más baja para un mayo en Colombia

El mercado laboral colombiano mostró una nueva mejora en mayo de 2026. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que la tasa de desocupación nacional se ubicó en 8,0%, lo que representa una reducción de 1,0 punto porcentual frente al 9,0% registrado en el mismo mes de 2025.
En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas el comportamiento también fue favorable. Allí, el desempleo se redujo hasta 8,5%, por debajo del 9,0% observado un año atrás.
La directora del Dane, Piedad Urdinola, reveló que la tasa de desempleo en mujeres para mayo fue de 9,9%, lo que significa una caída de 1,7 puntos frente al 11,6% registrado en igual mes del 2025.
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Urdinola destacó que se convirtió en la tasa más baja registrada para un mes de mayo para las mujeres y apenas la tercera ocasión en que este indicador cae a un solo dígito.
La única vez que el desempleo femenino había descendido a un solo dígito fue durante 2025. En septiembre de ese año la tasa se ubicó en 9,6%, mientras que en noviembre llegó a 9,1%, el menor registro alcanzado hasta ahora.
La directora del Dane también señaló que el avance estuvo acompañado por un aumento significativo en la ocupación femenina.
“La población ocupada de mujeres aumentó en 593.000 personas, presentando una variación estadísticamente significativa, y las actividades económicas que más aportaron al aumento de esta población fueron administración pública y defensa, educación y atención a la salud humana”, afirmó Urdinola.
Para el caso de los hombres, la tasa fue de 6,6%, una caída de 0,5 puntos en comparación con el 7,1% registrado en el mismo mes del año pasado.
Cabe destacar que, con estos resultados, la brecha de género en el mercado laboral se situó en 3,3 puntos porcentuales, lo que refleja que, aunque el desempleo continúa siendo más alto entre las mujeres, la diferencia frente a los hombres sigue reduciéndose.