SIC investiga a Tiendas Ara por dobles cobros, precios engañosos y devuelta incompleta

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le formuló un pliego de cargos a Jerónimo Martins Colombia SAS, la empresa propietaria de las Tiendas Ara, por cuatro presuntas violaciones a los derechos de los consumidores colombianos.
La decisión, tomada este 2 de junio, es el resultado de analizar más de 2.000 quejas ciudadanas y de realizar visitas de inspección a los puntos de venta de esta cadena de descuento que ha crecido de manera acelerada por todo el país.
Según la SIC; Ara tendrá derecho a defenderse, presentar sus argumentos y aportar las pruebas que considere necesarias.
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