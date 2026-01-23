Una de las tres personas más ricas del mundo y otras compañías tomarán el control de TikTok en EE. UU.

TikTok logró recientemente un acuerdo que le permitirá seguir operando en Estados Unidos, evitando una prohibición nacional que durante años estuvo sobre la mesa por razones de seguridad nacional. Tras prolongadas tensiones políticas y regulatorias, su empresa matriz, la china ByteDance, cerró un pacto para transferir la mayoría de las operaciones estadounidenses a un grupo de inversores locales y aliados estratégicos. La nueva estructura contempla la creación de una entidad con sede en Estados Unidos, que asumirá la gestión directa de la plataforma en ese país y garantizará un mayor control local sobre los datos y las operaciones, una de las principales exigencias de las autoridades norteamericanas.

Quiénes controlarán TikTok en el mercado estadounidense

Según la información de Bloomberg, los nuevos inversores: Oracle Corp., la firma de capital privado Silver Lake Management LLC y la compañía de inversión MGX, con sede en Abu Dabi, que poseerán el 50 % de la nueva entidad estadounidense de TikTok. Solo para tener una idea sobre quiénes serán los nuevos dueños de TikTok en ese país, el cofundador presidente de Oracle es Larry Ellison, posee el 41 % de esa empresa. Según Forbes, se trata del tercer hombre más rico del mundo, con un patrimonio de $227.000 millones de dólares, solo por debajo de Elon Musk y Mark Zuckerberg. Ellison es reconocido por su estilo de liderazgo audaz y su influencia en Silicon Valley, Ellison ha sido durante décadas una de las personas más ricas del planeta, destacando por su papel en la expansión global de Oracle y por inversiones en sectores como la aviación, bienes raíces y tecnología de nube. Consulte: Los 12 puntos de la gran disrupción: el primer año del mundo bajo la ley de Donald Trump A su vez, ByteDance mantendrá una participación del 19,9 % en la nueva sociedad, ya que la ley estableció un tope del 20 %. Con esta estructura, más del 80 % de la operación de TikTok en Estados Unidos quedará bajo control de capital estadounidense y aliados estratégicos. El monto de la transacción no fue revelado, aunque el año pasado el vicepresidente JD Vance valoró TikTok USA en 14.000 millones de dólares, una cifra que expertos del sector consideraron muy por debajo de su valor real.

La nueva empresa y su impacto en usuarios y negocios

La operación dará lugar a TikTok USDS Joint Venture LLC, una nueva entidad que atenderá a más de 200 millones de usuarios y a millones de empresas en Estados Unidos. Esta compañía será responsable de la moderación de contenidos, la protección de los datos de los usuarios estadounidenses y la seguridad algorítmica de la plataforma.

La gobernanza estará a cargo de una junta directiva de siete miembros, con mayoría estadounidense. Oracle, socio histórico de TikTok, actuará como “guardia de seguridad” para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de datos y seguridad. En cuanto al liderazgo, el director ejecutivo global de TikTok, Shou Chew, seguirá vinculado a la junta directiva, mientras que Adam Presser asumirá como CEO de la nueva entidad estadounidense.

El respaldo político de Donald Trump y China

El acuerdo fue celebrado por el presidente Donald Trump, quien durante años condicionó la permanencia de TikTok en Estados Unidos a que sus operaciones estuvieran controladas por empresarios locales. El mandatario se atribuyó el mérito del entendimiento y agradeció incluso la aprobación del gobierno chino.

“¡Estoy tan feliz de haber ayudado a salvar TikTok!”, afirmó Trump en su red Truth Social. “Ahora será propiedad de un grupo de Grandes Patriotas e Inversores Estadounidenses, los más grandes del mundo, y será una voz importante”. Además, añadió: “También me gustaría agradecer al presidente Xi, de China, por trabajar con nosotros y, en última instancia, aprobar el acuerdo”.

¿Por qué Tik Tok tenía amenazado su funcionamiento en Estados Unidos?