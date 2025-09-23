Mujeres en Colombia lideran preferencia por trabajo flexible: 86 % opta por esquemas híbridos o remotos

El trabajo flexible no fue solo una tendencia global, sino una preferencia latente por las colombiana. De acuerdo con un estudio de WeWork y Michael Page, el 86 % de las mujeres y personas diversas del país prefiere modalidades híbridas o remotas, frente al 74 % de los hombres, evidenciando una brecha de género en la forma de concebir el empleo. “El trabajo flexible no solo responde a temas de movilidad o de organización del tiempo, sino que transforma vidas al abrir oportunidades reales de participación laboral, especialmente para quienes asumen mayores responsabilidades en el hogar”, afirmó Nicolás Sánchez, Head of Sales de WeWork para Colombia y Perú. Le puede interesar: Bienestar laboral reduce hasta un 15 % el ausentismo en las empresas colombianas: BPrO

Carga de cuidado no remunerado, un reto para las mujeres

El modelo híbrido no solo mejora la productividad, también impulsa la inclusión y el bienestar de las trabajadoras en Colombia. FOTO: GETTY

Y es que, los datos del Dane respaldan esta realidad, pues nueve de cada diez mujeres en Bogotá realizan trabajo de cuidado no remunerado, frente a seis de cada diez hombres. Por lo que los esquemas laborales flexibles son una herramienta para equilibrar maternidad, hogar y desarrollo profesional. A su vez, expertos destacan que ofrecer alternativas de trabajo híbrido solo mejora la productividad, el bienestar e impulsa la equidad de género y permite que los hombres asuman un rol más activo en las tareas domésticas.

Trabajo híbrido, ¿una estrategia para la equidad y la inclusión?