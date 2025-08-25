Colombia supera los 27 millones de pasajeros aéreos en 2025 pese a caída en turistas locales

El sector aéreo colombiano cerró el primer semestre de 2025 con una cifra récord: 27,1 millones de pasajeros movilizados, el número más alto de la última década para este periodo.
Sin embargo, las estadísticas publicadas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) muestran un panorama de claroscuros. Es decir, mientras el tráfico internacional creció de manera sólida, el mercado doméstico perdió terreno frente al mismo periodo de 2024.
En términos globales, el incremento fue leve, apenas 0,9% más viajeros que en el primer semestre de 2024, un dato positivo pero que refleja las dificultades del mercado interno.