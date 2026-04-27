Uramita revive el algodón en Antioquia: campesinos logran cosecha histórica de 20 toneladas tras décadas de abandono

Luego de décadas sin sembrar algodón, el municipio de Uramita, Occidente de Antioquia, se consolida hoy como el único productor de esta fibra en el departamento. En una región que durante años enfrentó los efectos del conflicto armado y la caída de las ventas, campesinos locales han logrado reactivar este cultivo, convirtiéndolo en un símbolo de resiliencia y transformación territorial.
Con el respaldo técnico del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la subregión del Occidente antioqueño celebra una nueva cosecha histórica de 20 toneladas de algodón, destacada por su pureza y blancura.