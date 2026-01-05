Chevron y otras petroleras gringas se disparan en Wall Street tras anuncios de Trump sobre un control en Venezuela

En la mañana de este 5 de enero de enero, las petroleras gringas fueron las protagonistas en Wall Street. Eso tras las captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y posteriores declaraciones de Donald Trump sobre tomar control de ese país hasta que haya una transición pacífica de gobierno. Además, de la supuesta llegada de compañías petroleras para explotar las reservas de crudo de esa país, que son las más grandes del planeta.
La bolsa de Nueva York abrió al alza esta mañana. Eso por las declaraciones de Trump sobre una supuesta inversión y llegadas de petroleras gringas al vecino país suramericano.
En las primeras negociaciones, el Dow Jones ganaba 0,18%, el Nasdaq 0,92% y el ampliado S&P 500 subía 0,53%.