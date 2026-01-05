Chevron y otras petroleras gringas se disparan en Wall Street tras anuncios de Trump sobre un control en Venezuela

En la mañana de este 5 de enero de enero, las petroleras gringas fueron las protagonistas en Wall Street. Eso tras las captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y posteriores declaraciones de Donald Trump sobre tomar control de ese país hasta que haya una transición pacífica de gobierno. Además, de la supuesta llegada de compañías petroleras para explotar las reservas de crudo de esa país, que son las más grandes del planeta. La bolsa de Nueva York abrió al alza esta mañana. Eso por las declaraciones de Trump sobre una supuesta inversión y llegadas de petroleras gringas al vecino país suramericano. Lea también: ¿Por qué la sobreoferta pesó más que la captura de Maduro en el precio del petróleo? En las primeras negociaciones, el Dow Jones ganaba 0,18%, el Nasdaq 0,92% y el ampliado S&P 500 subía 0,53%.

Chevron y Baker Hughes protagonistas

Las protagonistas fueron las petroleras estadounidenses, por ejemplo, Chevron ganaba 4,45% a 162,83 dólares por acción, Exxon Mobil sumaba 1,73% a 124,77 dólares y ConocoPhillips avanzaba 4,15% a 100,71 dólares, según reportó AFP.

De acuerdo con la plataforma Investing, las acciones de varias compañías energéticas de Estados Unidos subieron con fuerza tras el anuncio del presidente Donald Trump. Le puede gustar: Incremento del salario mínimo en 23,7% elevaría en unos $7 billones el déficit fiscal Chevron es la compañía con mayor permanencia en Venezuela, con décadas de operación en la Faja Petrolífera del Orinoco en alianza con PDVSA y, pese a las sanciones de Estados Unidos, ha sido la única autorizada a mantener actividades limitadas, incluyendo la exportación de crudo a partir de licencias especiales otorgadas en 2022. Baker Hughes, enfocada en servicios y tecnología petrolera, apoyó durante años la perforación y el mantenimiento de pozos, pero redujo de forma significativa su actividad por las sanciones y la crisis del sector. ConocoPhillips, en cambio, salió del país tras la nacionalización de proyectos en 2007 y luego obtuvo compensaciones millonarias tras demandar al Estado venezolano por la expropiación de sus activos.

Dólar en Colombia y petróleo