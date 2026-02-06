Argos, Nutresa, Corona y Alpina apuestan por Venezuela: un comercio que ya mueve US$1.000 millones al año

Hace casi dos décadas, la frontera entre Colombia y Venezuela era una de las arterias comerciales más dinámicas de la región. En su mejor momento, Colombia le vendía a su vecino cerca de US$7 millones al año, se movían 3,56 millones de toneladas de mercancías y más de 227.600 camiones de carga cruzaban de un lado a otro.
Ese intenso flujo de negocios se desplomó con la crisis diplomática y el cierre de fronteras, hasta que la reapertura en 2022 empezó a devolverle gradualmente el pulso al comercio binacional.
Pero hoy el panorama es distinto y mucho más prometedor. La captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos abrió una ventana histórica de oportunidades comerciales, y grandes empresas colombianas ya se están moviendo con esperanza hacia ese nuevo escenario.
Compañías como Cementos Argos están evaluando su regreso, mientras que Grupo Nutresa ya anunció ambiciosos planes para expandir sus ventas de chocolates, galletas, helados y café, aprovechando el posible reinicio del libre comercio y la mayor disponibilidad de divisas para exportar productos colombianos a ese país.
Este nuevo contexto no solo ha despertado expectativas de retomar negocios y recuperar mercados perdidos, sino también de volver a mirar al país vecino como un socio comercial estratégico. De hecho, una de las metas planteadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro es que esa relación comercial ascienda a los US$10.000 millones anuales.
Hay que recordar que antes de la reapertura de la frontera (en septiembre de 2022) el comercio entre los dos países era muy reducido: en 2019, las exportaciones apenas sumaban US$196 millones. Para 2025, el panorama cambió de forma notable: entre enero y diciembre, las ventas colombianas a ese país crecieron 6,8% y alcanzaron US$1.071,7 millones, frente a los US$1.003,6 millones de 2024, según la Cámara Colombo Venezolana. En volumen, los envíos aumentaron 19,8%, hasta las 633.000 toneladas métricas.