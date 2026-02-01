Ventas de carros despegan en 2026 con crecimiento histórico de 38,7%; el mejor enero de los últimos 10 años

El sector automotor comenzó 2026 con cifras que no se veían desde hace más de una década. Según el Informe de Registro de Vehículos presentado por Fenalco y la Andi, en enero se matricularon 19.969 unidades nuevas en el país, lo que representa un crecimiento del 38,7% frente al mismo mes de 2025. El dato convierte a este enero en el mejor desde 2015 y confirma que la recuperación del sector no solo continúa, sino que gana solidez. Entérese: En 2025, se vendieron 19.724 vehículos eléctricos nuevos: BYD, Kia y Chery lideran el negocio

Vehículos eléctricos e híbridos impulsan el crecimiento en enero de 2026

De acuerdo con el reporte, uno de los motores más claros del repunte fue la movilidad sostenible. En enero, el registro de vehículos eléctricos creció 82% frente a enero de 2025, con un total de 1.758 unidades matriculadas. En paralelo, los vehículos híbridos también mostraron un desempeño destacado, con un aumento del 73% y 5.437 unidades registradas. Asimismo, por tipo de vehículo, el dinamismo fue aún más evidente en algunos segmentos. Las vans encabezaron el crecimiento con un incremento del 110% frente a enero del año anterior. Les siguieron las camionetas, con un aumento del 82%, y los SUV, que crecieron 43,5%. Conozca aquí: En Colombia se vendieron 254.205 carros en el 2025: estas son las marcas más compradas

Kia, Renault y Mazda dominan el mercado automotor colombiano

En cuanto a marcas, cinco concentraron más de la mitad del mercado en enero. Kia lideró con una participación del 14,9%, seguida por Renault con 13,0%, Mazda con 8,1%, Toyota con 7,9% y Chevrolet con 7,2%. En conjunto, estas marcas representaron el 51,1% del total de vehículos matriculados en el primer mes de 2026. Por líneas, el ranking estuvo encabezado por el Kia Picanto, con una participación del 4,5% del mercado. Le siguieron el Renault Duster (3,8%), el Kia K3 (3,4%), el Mazda CX-30 (2,9%) y el Foton BJ (2,8%). Estas cinco líneas concentraron el 17,4% del total de vehículos matriculados en enero. Siga leyendo: BYD apunta a los 10.000 carros eléctricos vendidos en Colombia, y así competirle de ‘tú a tú’ a Tesla

Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de enero fueron: Kia, Renault, Mazda, Toyota y Chevrolet.

Bogotá, Antioquia y Valle lideran, las regiones aceleran la venta de carros