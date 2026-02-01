Ventas de carros despegan en 2026 con crecimiento histórico de 38,7%; el mejor enero de los últimos 10 años

El sector automotor comenzó 2026 con cifras que no se veían desde hace más de una década.
Según el Informe de Registro de Vehículos presentado por Fenalco y la Andi, en enero se matricularon 19.969 unidades nuevas en el país, lo que representa un crecimiento del 38,7% frente al mismo mes de 2025.
El dato convierte a este enero en el mejor desde 2015 y confirma que la recuperación del sector no solo continúa, sino que gana solidez.
