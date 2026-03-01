En febrero se vendieron 25.548 carros nuevos en Colombia: estas son las cinco marcas más compradas

De acuerdo con el Informe de Registro de Vehículos a febrero de 2026 presentado por Fenalco y Andi, en el segundo mes del año se matricularon 25.548 vehículos nuevos en Colombia, lo que representó un crecimiento del 49,4% frente a febrero de 2025, cuando se contabilizaron 17.103 unidades.
Este resultado convirtió a febrero de 2026 en el mejor febrero desde 2011 y marcó un nuevo hito al superar el umbral de las 25.000 unidades en este mes.
El desempeño estuvo influenciado por el cierre de negocios iniciados durante el pasado Salón del Automóvil, que continuó dinamizando las matrículas al inicio del año.
En el acumulado entre enero y febrero de 2026 se matricularon 45.517 vehículos nuevos, un crecimiento del 44,5% frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 31.499 unidades.