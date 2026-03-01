En febrero se vendieron 25.548 carros nuevos en Colombia: estas son las cinco marcas más compradas

De acuerdo con el Informe de Registro de Vehículos a febrero de 2026 presentado por Fenalco y Andi, en el segundo mes del año se matricularon 25.548 vehículos nuevos en Colombia, lo que representó un crecimiento del 49,4% frente a febrero de 2025, cuando se contabilizaron 17.103 unidades. Este resultado convirtió a febrero de 2026 en el mejor febrero desde 2011 y marcó un nuevo hito al superar el umbral de las 25.000 unidades en este mes. El desempeño estuvo influenciado por el cierre de negocios iniciados durante el pasado Salón del Automóvil, que continuó dinamizando las matrículas al inicio del año. En el acumulado entre enero y febrero de 2026 se matricularon 45.517 vehículos nuevos, un crecimiento del 44,5% frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 31.499 unidades.

Matrículas de carros en Colombia por mes.

Las marcas más vendidas en Colombia para 2026

El dinamismo del sector se reflejó en varios segmentos. En febrero, los comerciales de carga crecieron 199%, las camionetas 154,7% y las vans 84,8% frente al mismo mes del año anterior. Además, en febrero las cinco marcas con mayor número de matrículas fueron Kia con 14,6% de participación, Renault con 9,6%, Chevrolet con 9,0%, Toyota con 8,8% y Mazda con 7,6%. Estas cinco marcas representaron el 49,6% del total matriculado en el mes, de acuerdo a los datos del informe de Fenalco y la Andi. En el acumulado enero-febrero, el liderazgo también lo mantiene Kia con 6.692 unidades (14,7% de participación y crecimiento de 54,4%), seguida por Renault, Toyota, Chevrolet y Mazda, que en conjunto concentran el 50,2% del mercado en lo corrido de este año 2026. En contexto: Colombia es el tercer país que más vende carros eléctricos en Latinoamérica

Las líneas de carros más vendidas en Colombia en 2026

Otro detalle es que en febrero, las cinco líneas con mayor participación fueron: Kia Picanto (4,8%), Toyota Corolla Cross (3,9%), Foton BJ (3,6%), Kia K3 (3,3%) y Renault Duster (2,9%). Estas cinco líneas representaron el 18,5% del total matriculado en el mes. En el acumulado del bimestre, las líneas con mayor participación fueron Kia Picanto (4,6%), Kia K3 (3,3%), Renault Duster (3,3%), Foton BJ (3,3%) y Toyota Corolla Cross (3,1%), que en conjunto concentraron el 17,6% de las matrículas de 2026. Siga leyendo: Ventas de carros despegan en 2026 con crecimiento histórico de 38,7%; el mejor enero de los últimos 10 años

Ventas de carros por zonas