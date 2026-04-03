Westcol y el negocio detrás del streaming, una industria que mueve US$87.000 millones al año

Lo que actualmente se vive era impensado hace apenas unos años: un joven de 25 años, con tatuajes en el cuello y una audiencia construida desde su habitación, logró entrar a la Casa de Nariño para entrevistar en vivo al presidente de Colombia ante más de un millón de espectadores. No ocurrió en televisión, ni en un canal tradicional. Fue en Kick, una plataforma de streaming, que desde hace varios años viene apostándole fuerte a esta industria.
Luis Fernando Villa, más conocido como Westcol, arrancó la conversación con una advertencia que marcaba el tono: “Ustedes, huev**, saben que yo no estoy con políticos”. Durante más de una hora, el diálogo con Gustavo Petro y rompió todos los esquemas del formato tradicional. Al cierre de la transmisión, ya sumaba 1,5 millones de espectadores en vivo. Luego, en YouTube, con el streaming resubido, acumuló más de 1,6 millones de visualizaciones adicionales durante la primera semana, que van contando.
El impacto fue tal que incluso el propio presidente replicó la entrevista en su canal, donde superó ampliamente el alcance de contenidos previos con medios tradicionales. Mientras una entrevista anterior con un medio internacional rondaba las 100.000 vistas, esta se acercó al medio millón en la misma plataforma. Por todo lo anterior, esto puso el foco sobre esta industria streaming, pues por primera vez, un influencer logró atraer a una audiencia masiva en vivo para conversar con un mandatario, confirmando que el centro de gravedad del consumo de contenido cambió hace varios años.
Y lo que viene el próximo 10 de mayo, es que Westcol ahora entrevistará al expresidente Álvaro Uribe. La política, de todas las orillas, ya entendió dónde está la audiencia joven.
Detrás de ese momento hay una historia más amplia: la consolidación del streaming en vivo como una de las industrias más poderosas y dinámicas del ecosistema digital global.
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