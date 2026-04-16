Esta es la startup colombiana que conquista Shopify: Wizybot ya trabaja con clientes como Kim Kardashian y J Balvin

La startup colombiana Wizybot sigue ganando terreno en el ecosistema global del comercio electrónico. La compañía fue reconocida como la aplicación número uno en atención al cliente para Shopify según el Sasi Index, un hito que la posiciona como una de las soluciones de inteligencia artificial más relevantes del sector.
El reconocimiento cobra aún más relevancia por el perfil de sus clientes. En estos momentos, Wizybot trabaja con marcas internacionales como Skims, propiedad de Kim Kardashian,, además de colaborar con el artista colombiano J Balvin y la marca Go Rigo Go! del exciclista antioqueño Rigoberto Urán. También opera con compañías como L’Occitane, para la cual gestiona operaciones en 12 países.
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