María Nohemí Arboleda renuncia a XM, tras designación como ministra de Minas y Energía

Tras casi diez años al frente de XM, la gerente general, María Nohemí Arboleda, dejará el cargo para asumir una nueva responsabilidad como Ministra de Minas y Energía. Ante este cambio, la empresa activó el esquema de transición gerencial con el objetivo de garantizar la continuidad en la operación del Sistema Interconectado Nacional y en la administración del Mercado de Energía Mayorista. La compañía informó que Arboleda permanecerá en la Gerencia General hasta el 31 de julio de 2026. A partir de esa fecha, Juan Carlos Morales, actual gerente del Centro Nacional de Despacho, asumirá como gerente general encargado, mientras la Junta Directiva adelanta el proceso para seleccionar al nuevo líder de la organización. Puede leer: Siete retos que recibirá María Nohemí Arboleda, la ministra de Minas y Energía de De la Espriella

XM inicia el relevo en la Gerencia General

XM explicó que la decisión de María Nohemí Arboleda de retirarse de la compañía marca el cierre de un ciclo que calificó como “profundamente significativo”, luego de casi una década de liderazgo dedicada al servicio del país a través del sector energético. Ese compromiso, agregó la empresa, continuará desde una nueva función pública, luego de que fuera designada como ministra de Minas y Energía. Durante su gestión, Arboleda lideró una agenda enfocada en la rigurosidad técnica, la visión estratégica y el fortalecimiento del conocimiento especializado, aspectos que, según la empresa, consolidaron la identidad de XM. La compañía destacó que bajo su dirección fortaleció su reconocimiento nacional e internacional como una organización confiable, técnica y ética, responsable de operar el Sistema Interconectado Nacional y administrar el Mercado de Energía Mayorista.