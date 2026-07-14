Siete retos que recibirá María Nohemí Arboleda, la ministra de Minas y Energía de De la Espriella

La llegada de María Nohemí Arboleda al Ministerio de Minas y Energía, que asumirá funciones el próximo 7 de agosto en el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, ha sido recibida con optimismo por los principales gremios del sector.
Gremios y expertos advirtieron que el nuevo Gobierno enfrentará un panorama marcado por riesgos de desabastecimiento de energía y gas, dificultades financieras en el mercado eléctrico, retrasos en proyectos estratégicos de infraestructura, pérdida de confianza para la inversión y la amenaza de un fenómeno de El Niño de gran intensidad. Al mismo tiempo, consideran que existe una oportunidad para convertir al sector energético en un motor de crecimiento económico e industrialización.
Ahora estas tareas quedarán en manos de la exgerente de XM (XM S.A. E.S.P.), que es la empresa privada encargada de la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de la administración del Mercado de Energía Mayorista (MEM).