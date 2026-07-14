¿Gobernar desde Barranquilla? Los desafíos políticos y logísticos que tendría De la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella ha dicho que quiere gobernar o “despachar” desde las regiones. En estas semanas de empalme lo ha hecho, principalmente, desde Barranquilla, lo que acerca el gobierno a la región Caribe, a pesar de que tenga aliados en otras regiones como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Su primer “consejo de ministros”, a pesar de no haberse posesionado, fue allí. Surgen varias preguntas: ¿Cómo puede hacerlo?, ¿qué pasaría con la Casa de Nariño?, ¿cómo impactaría su relación con los actores regionales?
La mayor parte de la máquina estatal está en Bogotá. Precisamente, este sería uno de los aspectos que quiere cambiar De la Espriella, que creció en la costa Caribe.
Este 14 de julio, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aliado político del presidente electo, se refirió al tema de poner a la capital del Atlántico como sede alternativa del Gobierno. En la Casa de Nariño seguirían funcionando algunas entidades, aunque De la Espriella ha dicho que no vivirá allí, como es habitual.
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