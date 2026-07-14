¿Gobernar desde Barranquilla? Los desafíos políticos y logísticos que tendría De la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella ha dicho que quiere gobernar o “despachar” desde las regiones. En estas semanas de empalme lo ha hecho, principalmente, desde Barranquilla, lo que acerca el gobierno a la región Caribe, a pesar de que tenga aliados en otras regiones como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Su primer “consejo de ministros”, a pesar de no haberse posesionado, fue allí. Surgen varias preguntas: ¿Cómo puede hacerlo?, ¿qué pasaría con la Casa de Nariño?, ¿cómo impactaría su relación con los actores regionales? La mayor parte de la máquina estatal está en Bogotá. Precisamente, este sería uno de los aspectos que quiere cambiar De la Espriella, que creció en la costa Caribe. Este 14 de julio, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aliado político del presidente electo, se refirió al tema de poner a la capital del Atlántico como sede alternativa del Gobierno. En la Casa de Nariño seguirían funcionando algunas entidades, aunque De la Espriella ha dicho que no vivirá allí, como es habitual. Le puede interesar: Abelardo de la Espriella insiste en posesionarse en el sur del país pese a “no” de Petro: “Me voy a posesionar en una guarnición militar”

El Edificio de la Aduana en Barranquilla: la propuesta de Alejandro Char

En diálogo con Blu Radio, Char dijo que el Edificio de la Aduana está siendo evaluado para ser la sede del despacho presidencial en la ciudad. Según el alcalde, la decisión de establecer a Barranquilla como sede de cogobierno es un compromiso que irá más allá de los símbolos: “Es en serio y lo va a firmar el 7 de agosto. Nos lo prometió”. Explicó que “el presidente la tiene supremamente clara” porque “está hablando con los alcaldes y los gobernadores, se entera de primera mano de lo que hay que hacer. No se ha posesionado y ha recorrido media Colombia y lo que falta”. Y dijo que hasta “han subido los precios de los tiquetes” a Barranquilla en estos días que el foco se ha puesto sobre la ciudad. Los Char tendrán aliados cercanos en el gobierno entrante como la exgobernadora del Atlántico Elsa Noguera (MinTransporte) y el exsenador liberal Mauricio Gómez Amín (MinComercio). “La desconexión con las regiones ha sido muchísima, y este presidente está dispuesto a ‘abrir trocha’”, dijo Char.

El empalme regional y el antecedente histórico de Rafael Núñez

De la Espriella ya ha empezado su plan a través del “empalme regional”, en el que ha visitado diferentes departamentos del país. Los primeros fueron en Norte de Santander y Casanare. Un tema similar al de “despachar” desde Barranquilla ocurrió con otro presidente, Rafael Núñez, a finales del siglo XIX. Este mandatario, también costeño, gobernó desde Cartagena. Hoy existen facilidades tecnológicas y de comunicaciones que no había en esa época, hace más de cien años. También se sabe, por ejemplo, que De la Espriella permanecerá por varios días en algunas regiones. La primera semana de gobierno será en La Guajira, departamento que enfrenta crisis energéticas, de escasez de agua, pobreza extrema, entre otras. Por tanto, se estaría viendo un gobierno no solo desde Barranquilla, sino con sedes temporales.

Los retos logísticos: “Es como intentar mover una ballena encallada”

Para Felipe Murillo, politólogo, doctorando en Ciencia Política y profesor de la Universidad Eafit, que De la Espriella establezca su despacho de gobierno en Barranquilla “no implica una acción concreta de descentralización ni desconcentración”. Cuando hablamos de descentralización, nos referimos a una transferencia real de competencias del orden nacional al local. Por ejemplo, hacia las alcaldías o las gobernaciones. Mientras tanto, la desconcentración habla de crear o habilitar dependencias fuera de la sede principal, pero que siguen sometidas al poder central del Ejecutivo. Por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que tiene presencia en las regiones pero manejo desde el nivel central. La idea de De la Espriella, en ese sentido, “no es descentralización porque no transfiere a una entidad territorial autónoma ninguna competencia del ejecutivo (Barranquilla no gana nuevas funciones)”, explica Murillo. “Tampoco sería desconcentración, porque esta implicaría, por ejemplo, crear una dependencia subordinada que ejerza una función dada por el Ejecutivo”. En otras palabras, no se están creando nuevas entidades que el Ejecutivo esté encargando de nuevas funciones y tareas, simplemente está haciendo presencia en los territorios. Por eso, dice Murillo, “se trata de una decisión logística y simbólica que trata de que el poder ejecutivo debe mirar más allá de Bogotá y fijar la mirada en las regiones; un mensaje al bogocentrismo-administrativo”. En apariencia, agrega, “suena deseable, pero no necesariamente lo es por los retos que implica”. Además, explica que intentar mover la estructura institucional, que ha tenido sus sedes físicas en Bogotá, es “como buscar mover una ballena encallada” y que los retos tendrán que ver con la cuestión de cómo será el contacto con ministerios y direcciones clave, o qué figura “permitirá mejor articulación, comunicación y acción gubernamental”. Le puede interesar: Delegación de De la Espriella llegó a EE.UU. para mejorar la relación, ¿de qué hablarán?

Los tres grandes retos de cogobernar con la casa Char en el Caribe

Por su parte, para Diógenes Rosero, experto en las dinámicas políticas de la región Caribe y profesor de la Universidad del Atlántico, hay varios puntos por tener en cuenta en el plan del presidente electo. Serían tres retos principales. Uno, si la decisión de De la Espriella se enfocará en Barranquilla o en las regiones en general. Dos, cuál será el rol de la casa Char, quienes se reitera que son aliados del gobierno electo y mandan en Barranquilla. Y tres, si se abrirán discusiones con otras fuerzas políticas que vayan más allá de los aliados del presidente electo. Rosero explica que despachar desde Barranquilla implicaría “trasladar algún tipo de infraestructura (estatal) que le puede quedar a la ciudad”. Otros retos incluyen, dice, la seguridad del presidente y la identificación de esa sede alterna. También está la cuestión del poder de la familia Char, que no solo tendrían presidente aliado, sino que lo tendrían en casa. Para Rosero, “vale la pena preguntarse si el gobierno entrante le apostará a diferentes actores de la política regional en el Caribe o pondrá el foco en sus aliados”, como los Char o el senador de La U Alfredo Deluque, de La Guajira. Como reveló EL COLOMBIANO, este último sería la ficha del gobierno para ser presidente del Senado. Para Rosero, es clave que el gobierno tenga discusiones con otros actores como sociedad civil, empresarios, gremios. Y cuestiona “si el presidente será capaz de concertar las políticas públicas regionales o nacionales con otros sectores, porque hasta ahora tiene un gabinete identitario”. ¿Se quedará en palabras la apuesta de llevar la presencia estatal a las regiones, o logrará este gobierno saldar una deuda histórica? La hora de la verdad empieza el 7 de agosto, pero ya hay señales. Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)