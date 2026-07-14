¡Indignante! Ciclista denuncia tocamientos y burlas por parte de un motociclista en la vía al aeropuerto, en Rionegro

Después de un año de haber dejado de montar bicicleta por temas de maternidad, una mujer decidió salir el pasado domingo a retomar esta práctica y para ello recorrió una de las vías al aeropuerto José María Córdova, de Rionegro. En el trayecto, un hombre en una motocicleta la violentó sexualmente, según su denuncia.
Según relató la afectada, “el man se parquea al lado mío, me toca la nalga, me mira, se sube el casco y se ríe”, haciendo una leve descripción de los momentos incómodos que vivió tras su retorno a los recorridos.