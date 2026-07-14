¡Indignante! Ciclista denuncia tocamientos y burlas por parte de un motociclista en la vía al aeropuerto, en Rionegro

Después de un año de haber dejado de montar bicicleta por temas de maternidad, una mujer decidió salir el pasado domingo a retomar esta práctica y para ello recorrió una de las vías al aeropuerto José María Córdova, de Rionegro. En el trayecto, un hombre en una motocicleta la violentó sexualmente, según su denuncia. Según relató la afectada, “el man se parquea al lado mío, me toca la nalga, me mira, se sube el casco y se ríe”, haciendo una leve descripción de los momentos incómodos que vivió tras su retorno a los recorridos.

Incluso en sus redes sociales identificó al conductor de la motocicleta, señalando que era un vehículo de color negro con las placas OQB84D, aunque no entregó detalles sobre su contextura física ni sus rasgos faciales. Finalmente, la afectada mostró su preocupación por la situación vivida y por la falta de seguridad de las mujeres en las carreteras de Antioquia a la hora de practicar esta actividad. “Muy lamentable que las mujeres no nos podamos sentir seguras y que luego de más de un año me inauguren con esto”. Entérese: A la cárcel por presunto abuso sexual a su expareja en Medellín: le roció gasolina a su casa y le mordió la cara Hasta el momento, la víctima de este hecho no ha informado si tiene previsto interponer una acción por violencia sexual en contra del conductor de esta moto, teniendo en cuenta la información que logró recopilar tras esta situación.

Esta no es la primera vez que una mujer denuncia una situación similar cuando practica ciclismo en las vías del Oriente antioqueño. En mayo del año pasado, la modelo e influenciadora Daisy López contó una experiencia similar y que era la tercera vez que ocurría una agresión sexual de este tipo. “Hace más de 10 años que salgo a montar bici. Es mi momento, mi forma de cuidarme, de sentirme libre. Pero me ha pasado ya tres veces que un hombre en moto baja la velocidad solo para tocarme, para abusar de mí, para recordarme que, para algunos, mi cuerpo no es mío”, relató López. Amplíe la noticia: “Me ha pasado tres veces”: mujer denunció acoso sexual en vía de Medellín cuando salió a montar bicicleta Si bien las autoridades cuentan con las líneas de atención 123 Mujer y 123 Social para denunciar este tipo de situaciones, las víctimas de acoso al momento de practicar ciclismo señalaron que no hay mayores garantías para evitar este tipo de agresiones. De acuerdo con el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), en Antioquia se registraron el año pasado 18.300 casos de violencia contra las mujeres, lo que representa una tasa de 513,9 casos por cada 100.000 mujeres.

La subregión con más casos de violencias de género es el Valle de Aburrá, con 12.127, seguido por el Oriente antioqueño (donde ocurrió este hecho) con 2.001. Urabá es la última subregión con más de 1.000 casos, con 1.490. De acuerdo con este reporte, la violencia sexual concentra 6.588 casos (36%), mientras que la psicológica totaliza 3.800 denuncias (21%). Así mismo, se especificó que, como en la situación denunciada, el 29% de las violencias contra las mujeres se ejerce por una persona sin vínculo familiar alguno (5.350 casos). Le puede interesar: La habría mantenido seis días encerrada: cárcel para presunto abusador sexual de una mujer trans en Antioquia

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